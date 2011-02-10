Çok Hafif Bir Lezzet: “Bal Kabaklı Bisküvi Pastası”

"Tatlı sevmem" diyenlerin sayısı oldukça az olsa gerek ama hafif bir tatlı tercih edenlerin sayısı ise epey fazladır. İşte Özlen'den tam size göre bir tarif!

İnanılmaz hafif, damağınızda şahane bir tat bırakacak ve masanıza görsel zenginlik katacak bal kabaklı bisküvi pastasını izledikten sonra mutfağınıza koşacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Şimdiden afiyet olsun...

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