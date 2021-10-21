Çocukların düz taban olduğu nasıl anlaşılır? Düz taban iyileşir mi? Düz taban olmanın eksileri ve artıları..

Düz tabanlık, ayak şeklinin farklılığına verilen bir isimdir. Bu şekil farklılığında ayak kavisi kaybolarak topuk dışa doğru çıkar. Düz taban olan bireyler doğru ayakkabı seçimi yapmadıklarında ağrı hissedebilir, rahat yürüyemeyebilirler. Bazı denge sorunlarına kadar ilerlememesi için fark edildiği anda bir ortopediste görünerek muayene olmak gerekir.

Çocuklar Düz Taban Nasıl Anlaşılır?

Yetişkinlerde de görülebilen düz tabanlık, özellikle çocuklarda dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Çocukların ayakları yere normalden fazla temas ediyorsa düz tabanlık olduğu düşünülebilir. Ancak dikkat edilmelidir ki doğan tüm çocukların ayakları 3 yaşına kadar düz taban olarak değerlendirilir. Yağ tabakası eridikçe ayağın gerçek şekli ortaya çıkmaya başlar.

Çocuklarda iki tür düz tabanlık görülebilir. Bunlardan birincisi esnek olan durumdur. Çocuk parmak ucundayken ayak kavisinin görünmesi ancak üzerine basarken kaybolmasıdır. İkinci durumsa sert düz taban olarak isimlendirilir. Çocukların ayağında hiçbir şekilde kavislenme oluşmaz, her zaman ayak tabanları düz olarak kalır.

Düz Taban İyileşir mi?

Düz taban bir bireyin ayaklarında herhangi bir ağrı veya zorlanma yoksa tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak doktor muayenesinden sonra bazı hastalar için tedavi gerekebilir. Özellikle küçük yaş gruplarında uygulanan ilk tedavi egzersizlerdir. Ardından tabanlık kullanılarak ayağın yeniden şekillenmesi için uğraşılır.

Eğer kişinin düz tabanlığı çok ilerlemişse ameliyatla tedavi edilebilir. Ağrılar için ilaç tedavisi, soğuk uygulama ve istirahat gibi seçenekler de bulunur. İlk öncelik olan tabanlık tedavisine ve egzersizlere yanıt vermeyen ayaklar ameliyattan sonra düz tabanlıktan tamamen kurtulabilir. Ayrıca ayak kemeri kullanmak ve sık sık germe egzersizleri yapmak, uygulanan fizik tedavinin daha etkili olmasını sağlar.

Düz Taban Olmanın Eksileri ve Artıları Nelerdir?

Bireylerde görülen düz tabanlık genellikle eksilere sahiptir. Ayaklarda başlayan ve bacaklara kadar uzanan kas - kemik ağrıları, ayakkabıların çabuk deforme olması, ayak şişlikleri yaşanması birer eksi durumdur. Ayrıca yürürken hemen yorulma, giyilebilecek ayakkabı seçeneğinin az olması, yere basma zorlukları ve bazı denge problemleri yaşanabilir.

Düz taban olmanın artısı, bu durumun tedavi edilebilir olmasıdır. Egzersizler, tabanlıklar ve cerrahi tedaviler kullanılarak düz taban olmanın verdiği rahatsızlıklardan kurtulmak mümkündür. Hem doğuştan hem de sonradan oluşabilen bu durum, uzmanlar sayesinde kontrol altına alınabilmektedir.