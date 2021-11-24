Çocuklarda şeker kaç olmalı? Çocuklarda açlık ve tokluk şekeri ortalama kaç olmalı?

Çocuklarda da görülen ve kontrol altına alınamayan vücuttaki şeker oranları nedeniyle meydana gelen şeker hastalığı kronik hastalıklardan biri olarak ifade edilmektedir. Bu hastalık kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere vücuttaki pek çok organın sağlığını da tehdit etmektedir.

Çocuklarda Şeker Kaç Olmalı?

Erişkinlerde sıklıkla görülen hastalıklardan biri olan şeker hastalığı çocuklar arasında da görülen hastalıklardan biri olmaktadır. Bebeklikten başlayarak ergenliğe kadar her yaştaki çocukta ortaya çıkan bu hastalığın başlangıç yaşı yapılan araştırmalar sonucunda 8 yaş olarak belirtilmektedir. Bu hastalığa tanı koymak oldukça basit olmaktadır. Çocuklarda açlık ve tokluk kan şekeri oranlarına bakılarak diyabet hastalığı tanısı koymak mümkün olmaktadır.

Çocuklarda aç iken yapılan kan şekeri ölçümleri yorumlanırken 70 - 100 mg/dl arasındaki değerler normal olarak kabul edilmektedir. Bu değerin 126 mh-g/dl ve üzerinde olması durumunda çocuklarda şeker hastalığının varlığından söz etmek mümkün olmaktadır. Çocuklar tok iken yapılan kan şekeri ölçüm değerlerinin ise 140 mg/dl veya altında bir değerde olması durumunda bu oranların normal olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ancak aç ya da tok iken yapılan kan şekeri ölçümlerinin 200 mg/dl üzerinde bir değerde olması şeker hastalığının varlığını kanıtlamaktadır.

Çocuklarda Açlık ve Tokluk Şekeri Ortalama Kaç Olmalı?

Çocuklarda özellikle sık idrara çıkma ve aşırı yemek yeme isteği ile kendini belli eden şeker hastalığı kan şekeri düzeylerine bakılarak öğrenilebilen hastalıklardan biri olmaktadır. Şeker hastalığının insana verdiği zararlar oldukça fazla olmaktadır. Bu hastalık böbrek yetmezliğinden görme kaybına hatta sinir hücrelerine zarar vermesi durumunda pek çok organın işlevini aksatmasına neden olmaktadır. Bu nedenle şeker hastalığı takip gerektiren ve diyet yapılarak tedavi edilen bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Çocuklarda bulunması gereken kan şekeri değerleri 70 ile 110 mg/dl arasında olması gerekmektedir. Birde açlık ve tokluk kan şekeri değerleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde ifade etmek mümkündür:

– Açlık şekeri: 0-1 yaş: 90 – 170 mg/dl arasında olması gerekir.

Okul öncesi: 80 – 160 mg/dl arasında olmalıdır.

Okul çağı ve daha büyük: 80 – 130 mg/dl arasındaki değerler normal olarak kabul edilmektedir.

– Tokluk şekeri: 0-1 yaş: 120 – 200 mg/dl arasında olmalıdır.

Okul öncesi: 110 – 190 mg/dl arasında olması gerekir.

Okul çağı ve daha büyük: 110 – 170 mg/dl arasındaki değerler normal kan şekeri değerleri olarak kabul edilmektedir.