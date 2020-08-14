Çocuklara çevrimiçi yaz sanat okulu devam ediyor

Baskı Resim

Baskı resim ne demek? Farklı baskı teknikleri neler? İnsanlar ne zamandan beri baskı tekniklerini kullanıyor? Ne tür nesnelerle baskı yapılabilir? Baskı teknikleri sanatta nasıl kullanılır?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Ekrem Yalçındağ’ın “Kontrastlar” ve Tayfun Erdoğmuş’un “İsimsiz” (Diptik) adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek baskı resmin tarihi, türleri ve araçları hakkında kısa bilgiler ediniyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanının mandal, plastik şişe kapağı, çatal gibi her evde bulunan gündelik nesnelerle yaptığı baskı çalışmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor.

17 Ağustos 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Kübist Portreler

Portre nedir? Oto-portre nedir? Kübizm ne demek? Ne zaman ortaya çıkmış? Kübist bir sanatçı gibi oto-portremi nasıl çizebilirim?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Nur Koçak’ın “Cahide’nin Öyküsü” serisi, Ramazan Bayrakoğlu’un “Alexandra Maria Lara’nın Portresi” ve Nejad Melih Devrim’in “Soyut Kompozisyon” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek kübist sanatçıların portre ve figür kavramlarını nasıl ele aldıklarını öğreniyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken bir kâğıt yüzey üzerinde alanlar oluşturup oto-portresini çizerek boyuyorlar.

18 Ağustos 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Geo Resimler

Geometri nasıl ortaya çıkmış? İnsanlar geometrik şekilleri neden tasarlamışlar? Mimarlar ve sanatçılar geometriden nasıl yararlanmışlar?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Adnan Çoker’in “Macenta, Kare” ve “Yarım Küreler II”, Seyhun Topuz’un “Kırmızı V”, Erdağ Aksel’in “Suzan II” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin ve papirüsler, piramit yapılar, ağaç yaprakları, kozalaklar gibi görsellerin yer aldığı bir sunumu izleyerek geometrinin kültürel ve sanatsal uygulamalarını keşfediyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken farklı geometrik şekiller keserek, bu şekillerle kompozisyonlar oluşturuyorlar.

19 Ağustos 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Gölgelerle Sanat

Gölge nedir? Nasıl oluşur? Heykeltıraşlar gölgeyi nasıl kullanır? Gölgenin resmi olur mu? Işık ve gölge görüntüyü nasıl etkiler?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Olafur Eliasson’un “Your solar nebula” ve “Red emotional globe”, Sarkis’in “Masumların Vitrayları” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örnekler üzerinden bir sunumu izleyerek heykel, resim, fotoğraf, sinema ve animasyon alanlarında ışık ve gölgenin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanının yağlı pişirme kâğıdı ve renkli kartonlarla gölge resimler oluşturmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor. Programın son aşamasında çalışmalarının farklı ışıklarda nasıl değiştiğini gözlemliyorlar.

20 Ağustos 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Benim Harflerim

Yazı ne işe yarar? Resim yaparak yazı yazabilir miyiz? Yazı neden icat edilmiş? Kendi yazımızı tasarlayabilir miyiz?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III”, Hüseyin Bahri Alptekin’in “Tremor, Rumour, Hoover”, Doug Aitken’ın “KÖTÜ” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek yazının icadı, hiyeroglifleri ve yazıyı sanat çalışmalarında kullanan sanatçılar hakkında bilgiler ediniyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, kendilerine sesleri, kelimeleri hatta cümleleri temsil eden şekiller tasarlayıp, bu şekillerle resimlerini oluşturuyorlar.

21 Ağustos 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00