Yanardağ deneyi nasıl yapılır? İşte malzemeler ve hazırlanışı…

Deneye başlamadan önce bir yanardağ resmi göstererek, çocuğunuzun yaşına uygun olarak yanardağların nasıl oluştuğu hakkında ona bilgi verebilirsiniz.



Hatta çok daha gerilere gidip tarih öncesi çağlardan, dinazorlardan ve yanardağların etkilerinden söz edebilirsiniz. Böylece çocuğunuzun dikkatini daha çok çekebilirsiniz. Artık tamamen size odaklandıysa “Evde kendi yanardağımızı oluşturalım mı” diyerek oyun hazırlığına başlayabilirsiniz. Bu aşamaya da çocuğumuzu dahil etmek onun ilgisini ve merakını artıracaktır. Şimdi bol bol konuşarak, dokunarak ve hissederek gözlemleme zamanı.





Not: Deney her zaman bir yetişkin gözetiminde yapılmalıdır.



Materyaller: Pet şişe, şişeyi kaplamak için oyun hamuru, karbonat, sirke, daha çok köpürmesini isterseniz birkaç damla bulaşık deterjanı ve yine dilerseniz birkaç damla kırmızı gıda boyası.

Volkanik görüntü vermek için dağın etrafına süsler ve oyuncaklar yerleştirebilirsiniz. Özellikle de dinazor figürleri harika bir seçenek olacaktır.



Sunum: Öncellikle şişeyi oyun hamuru ile kaplıyoruz. İçine 5-6 yemek kaşığı karbonat döküyoruz. Gıda boyasını da çok az sulandırarak şişenin içine boşaltıyoruz. Daha sonra içine 3 damla kadar bulaşık deterjanı ekliyoruz. Volkanımız patlamaya artık hazır. Yanardağımızın etrafını yeşillikler, minyatür ağaçlarla süslüyoruz. Dinozorlarımızı da yerleştirip sirkeyi şişeye damlalık ya da küçük bir sürahi yardımıyla yavaşça döküp heyecan verici patlamayı izliyoruz.





Kazanımlar: Deney ve gözlem, neden sonuç ilişkisi, kozmik eğitim, merak duygusu, dikkatini çeken olaya odaklanmak ve bu olayla ilgili sorular sormak, sonuçlar çıkarmak, dil gelişimi, duyusal gelişim.