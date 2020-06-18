Sihirli boya nasıl yapılır?

Okul öncesi çocuklar için boyama ve resim yapmak eğlenceli bir uğraş olduğu gibi özellikle ellerini kullanma becerisi henüz gelişmemiş olan 0-3 yaş grubu çocuklar için de oldukça faydalı.

3 yaşından sonra, çocuklarda el-göz koordinasyonu artar ve nesneleri anlamlandırma yetisi de güçlenir. Bu nedenle 3 yaşından büyük çocuklar resim yapmaya yönelir. Ancak 0-3 yaş grubundaki çocuklar için resim yapmak hem karmaşık hem de zor bir süreç olduğundan, bu yaş aralığındaki çocuklar genellikle boyama ile ilgili faaliyetleri keyif ile yapar.

Malzemeler:

Beyaz tutkal (Çocuklar için, sıkabilecekleri ince uçlu olanları var. Bildiğimiz şeffaf yapıştırıcılardan da kullanabilirsiniz.)

Tuz

Sulu boya-fırça

Yapılışı:

Resim kağıdına tutkal veya yapıştırıcıyı sıkarak resim çizilir. Böylece el ve parmak kaslarını geliştiren bir işlem de yapmış olunur.

Resminin bittiğine karar verince üstüne kaşıkla tuz dökülür.

Tuzu bol bol dökmenizi tavsiye ederim ki tutkalın her yerine yapışsın.

Sonra kağıdı boş bir tabağa çevirerek artan tuz dökülür.

Sıra geldi boyamaya, fırça sulu boyaya batırılır.

Tuzun üstüne çok yumuşakça değdirilir.



Boya, değdirdiğiniz yerden etrafa yayılıyor.

Çocuklar için hafif sihirli bir havası oluyor, kendiliğinden giden boya gibi...

Fırça boya yapar gibi sürülür ve çok bastırırsa tuz dağılır.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.