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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 14.04.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Evde bulunan basit malzemelerle kartondan araba yapıyoruz

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Evde bulunan basit malzemelerle kartondan araba yapıyoruz
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Koronavirüs sebebiyle evlerde kapalı kaldığımız şu günlerde çocuklarınızı eğlendirecek karton araba yapmaya ne dersiniz? Hem evi dağıtmadan yapılabilecek hem de çocuğunuzun gelişimine yardımcı olacak bu yaratıcı aktivitenin bir güzel yanı da maliyetinin düşük olması... Malzemeleri ve yapılış aşamalarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’den öğreniyoruz.

Malzemeler

Karton koli

Plastik tabak

Renkli karton

Makas

Yapıştırıcı

Alüminyum folyo

Tuvalet kağıdı rulosu

Evde bulunan basit malzemelerle kartondan araba yapıyoruz

Hazırlanışı

Karton kolinin alt kıvırma kısımları kesilir.

Üst tarafta kalan kıvırma yerlerinden uzun olanlar kesilir.

Üstte kalan iki kısa kenar ön ve arka cam olmak üzere kullanılır.

Kısa kenarlardan birisinin ön tarafına alüminyum folyo ile cam yapılıp yapıştırılır.

Alüminyum folyo üzerine silecek yapmak üzere siyah kartondan iki ince çubuk kesilir ve yapıştırılır.

 İki adet göz ve ağız çizilerek arabanın ön kısmı renklendirilir.

Direksiyon için evde kullanmadığınız bir oyuncak arabanınkini tercih edebilirsiniz. Yoksa bir plastik tabak direksiyon olarak kullanılabilir.

Dört adet plastik tabağa siyah daireler yapıştırılır. Tekerlek görevi görmesi için alt kısımlara yapıştırılır.

Beyaz A4 kağıda bir plaka oluşturup kartonun arkasına yapıştırılır.

Yarıdan kesilen rulo siyah fon kartonu ile sarılıp arabanın arkasına yapıştırılır, egzoz da böylece tamamlanır.

Evde bulunan kapakları arabanın iç kısmına düğme görevi görmesi için yapıştırabilirsiniz.

Tüm bu aşamalarda çocuklarınız size yardımcı olabilir.

Evde eğlenceli zaman geçirmek için arabamız hazır, iyi yolculuklar…

Evde bulunan basit malzemelerle kartondan araba yapıyoruz

Öneri: İpli bir şekilde hazırlayarak çocuğunuzun omzuna bağlayabilirsiniz. Elleriyle tutarak da arabayı sürmesini sağlayabilirsiniz. Araba sürme sırasında trafik kurallarını çocuğunuza öğretebilirsiniz. Trafik lambası yaparak aktivitenizi daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

Çocuklar için eğlenceli tabak sunumları!
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