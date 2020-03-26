Çocuklarda rutin neden önemlidir?

Yapılan araştırmalarda bir günün alışkanlıklarımız tarafından şekillenen kısmının yaklaşık %40 kadar olduğu görülmüştür. Bu durumda çocukların rutine çok daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyleyebiliriz. Peki, rutinler çocuklar için neden bu kadar önemlidir?



Güven sağlar



Belirsizliğe karşı düzenli ve öngörülebilir bir ev ortamı çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Rutin olarak aynı şekilde tekrar edilen davranışların aynı sonuçlarla biteceğini tecrübe etmek çocuklar için rahatlatıcı olacak, stres ve kaygı azalacaktır.



Aidiyet ve uyum duygusu yaratır



Ailede olan rutinler çocukların aile bireylerinden kimin, neyi, ne sıklıkta, ne zaman yaptığını bilmesini sağlar. Böylece çocuklar aile hayatlarında neyin daha önemli olduğunu ve aile değerlerini öğrenir. Ailede düzenli, önemli şeyleri birlikte yapmak aile bağlarını güçlendirir. Ayrıca çocukların stresli durumlarla baş edebilme kapasiteleri artar.



Biyolojik saatin düzenini sağlar



Uyku, yemek gibi temel ihtiyaçları öncesi yapılanların sırası ve zamanı aynı olduğunda çocukların bu konulara karşı dirençleri azalacaktır.



Başarıyı ve yaratıcılığı arttırır



Rutinler zaman yönetimi becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca düzenli tekrar başarının anahtarıdır ve amaçlara ulaşılmasını sağlar. Rutin çocuklara yaratıcı şeyler de yapma özgürlüğü verir. Düzenli olarak gerçekleştirdiği eylemlere odaklanmak dışında anlamlı şeylere odaklanma yeni şeyler deneme özgürlüğü verir



Mutlu eder

Rutinler sayesinde ebeveyn çocuk arasındaki güç mücadelesi azalır. Çocuğunuzun daha fazla sorumluluk almasını teşvik eder. Çocuklar faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde beklemeye ve tamamlamaya başlarlar. Ebeveyn olarak, çocuğa ne yapması gerektiğini söyleyen kişiden ziyade, bu rutinde iş birliği yaptığı kişi olursunuz.



Rutinler uygulanırken unutulmaması gereken en önemli nokta ihtiyaca yönelik olması ve esnekliktir. Rutinin oluşturulması ve sürdürülmesi birçok faydaya sahip olsa da esnek kalmanın da hayati önemi vardır. Bir rutin, aileye yardım etmek içindir, engel olmak için değildir.