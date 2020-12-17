Çocuğu ödev yapmak istemeyenler buraya! Bu ipuçları size yardımcı olacak
Ev ödevinin bir çocuk için yararlı olup olmadığı konusunda sürekli tartışmalar yapılıyor. Ev ödevi çocukların öz disiplini ve bağımsız problem çözme becerilerini geliştirmede oldukça etkilidir. Eğitimin de evlere taşındığı bu günlerde çocuklara ödev yaptırmak sizi zorlayabilir. Birkaç basit ipucu ile ödev sorununa da kolayca çözüm bulabilirsiniz.
Çocukların yeni eğitim sürecine adapte olabilmeleri için doğru ortamı yaratmak önemlidir. Her ebeveyn de çocuklarının doğru ortamda etkili çalışması için elinden geleni yapmaktadır. Her tür ortamı hazırladığınızda hala çocuğunuz ödev yapmamakta ısrarcıysa bir de bunları deneyin…
En sevdiği müzikleri açın
Müzik dikkat dağıtıcı bir faktör gibi görünebilir, ancak bazı zamanlar olumlu sonuçları da olabilir. Müzik çalışma sürecindeki zorluğu azaltabilir ve hatta çocukları motive edebilir. Tabii ki müziğin türü ve ses seviyesi de burada çok önemlidir. Sözlü müzikler dikkat dağıtıcı olabilir. Bu sebeple enstrümantal ve klasik müzik açabilirsiniz.
Ödev alanı oluşturun
Çalışmak için belirli bir alan yaratın, böylece alışkanlık haline gelmesini kolaylaştırabilirsiniz. Ödev alanı yemek odasında, salonda veya yatak odasında olabilir. Çoklu görev çocuğun performansını düşürüp, dikkatini dağıtacağı için televizyon kesinlikle kapalı olmalıdır. Aynı zamanda ders çalışması için gerekli tüm ekipman masanın üzerinde hazır olmalıdır. Böylece çocuğunuz bir kaleme ihtiyaç duyduğunda yerinden kalkması ve dikkatini dağıtması gerekmez. Hatta çalışma masasında mutlaka su da bulundurulmalıdır.
Zaman aralığı belirleyin
Ev ödevleri için ortak bir rutin belirlemelisiniz. Bir programa sahip olmak, tüm görevlerinizi sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur. Mesela her gün akşam yemeğinden sonra ödev yapmasını rutinleştirebilirsiniz. Tabii bazen spor gibi aktiviteler nedeniyle farklı bir zamanda ödev yapmaları gerekebilir. Çocuğunuza işin bir bölümünü bitirdiği için de planlı ödül molaları verdirebilirsiniz.
Cep telefonu kullanımını sınırlayın
Dijital cihazları gün içinde çok fazla kullanan çocuklar ödevlerine odaklanmada da sorunlar yaşayabilir. Özellikle de ders çalışırken telefon kullanımını mutlaka sınırlandırmalısınız. Çalışma anında yalnızca zorunlu ödev tartışmaları gibi konularda telefon kullanımı olabilir.
Yardımlarınızı kısıtlayın
Çocuğunuza ödevinde yardım etmenin kötü bir yanı yoktur Ancak bunu yalnızca problemi çocuğunuz çözemediğinde yapmanız gerekir. Bu yardımı da yargılayarak ve bağırarak değil de neşeli bir şekilde yapmalısınız. Bütün ödevi kendi başınıza bitirmek yerine çocuğunuza sadece yardım edin.
Takıldığı yerde mola önerin
Çocuğunuz yorulduğunda bir mola vermesini sağlayın. Çünkü yorgun beden ve beyinle ders çalışması pek de fayda sağlamayacaktır. Bu ara çok da uzun olmamalıdır, dikkati dağılabilir.
Birlikte okuyun
Çocuğunuza örnek olmanız çok önemlidir. Özellikle de okula ilk başladığında mutlaka bu şekilde destek olabilirsiniz. Çocuğunuz okuduğunuzu görünce teşvik olacaktır.
Ödevlerini istediği sıraya sokun
Ödevlerini yaparken istediği sıralamada yapmasına müsaade edin. Kendi istediklerini yapmak da kontrolün kendilerinde olduğunu hissetmelerini sağlar.
Ödüller sunun
Mutlaka kendi ödül sisteminiz olması gerekir. Bu ödül ödevler arasında eğlenceli molalar olabilir veya sonrasında çocuğunuzun çok sevdiği bir aktivite olabilir.
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