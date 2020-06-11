CK kreatin kinaz nedir? CK kreatin kinaz değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

İnsan vücudunda kaslarda çoğu zaman iltihaplanmalar olabilmektedir. Bu durumlarda Kreatin kinaz testi yapılmaktadır. Ayrıca kreatin kinaz testi başka rahatsızların ispatı için de kullanılmaktadır. Özellikle kreatin kinaz testinin sonuçlarını yüksek veya düşük çıkması bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir. Bu sebeple yapılan önemli testler arasındadır.

CK kreatin kinaz nedir?

Vücudumuzda enerjileri sağlayan enzimler bulunmaktadır. CK kreatin kinaz da bu enzimlerden birisidir. Hücre de ve farklı dokularda üretim, yapılır. CK kreatin kinaz tanımına bakıldığında hücrelerin doğru çalışmasında görevi olan bir protein olarak tanımlayabiliriz. Özellikle kişilerde kalp krizi semptomları görüldüğünde veya kas ve beyin hasarlarında teşhis koyabilmek için CK kreatin kinaz yüksekliği testi yapılmaktadır.

CK kreatin kinaz değeri kaç olmalı?

CK kreatin kinaz testi bazı hastalıklarda doğru teşhis konulması ile yapılan bir testtir. CK kreatin kinaz testi sonucunda değerlerin litre başına 10 ile 120 mikrogram seviyesinde olması durumu normal olarak kabul edilir. Fakat CK kreatin kinaz testi bu değerlerin altında veya üstünde çıkması durumu ciddi problemler oluşabilir. Böyle durumlarda kişilerin hastalıkları araştırılır. Bu normal değerler kişiden kişiye de farklılık gösterebilir. Bu sebeple uzman doktorlar kişilerin test sonuçlarını yorumlaması oldukça önem taşımaktadır. Bunun dışında testlerin yapıldığı cihazlarda da referans değerleri farklı olabilir.

Ayrıca CK kreatin kinaz testinin değerleri cinsiyetlere göre de değişkenlik gösterebilir. Bu değerler şu şekildedir:

- Yetişkin erkeklerde 0,6 ile 1,2 mikrogram,

- Yetişkin kadınlarda 0,5 ile 1,1 mikrogram,

- Bebeklerde 0,2 mikrogram,

- Bir böbreği olan kişilerde 1,8 ile 1,9 mikrogram,

Düşüklüğü, yüksekliği nedenleri ve belirtileri

CK kreatin kinaz testinin normal değerlerinden yüksek veya düşük olması araştırılması gereken konulardan biridir. Çünkü CK kreatin kinaz testinin yüksek veya düşük çıkması bazı hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu gibi durumlarda uzman doktorlar CK kreatin kinaz testinin yüksek veya düşük çıkması sebebini araştır.

CK kreatin kinaz testinin normal değerlerin üstünde çıkmasının bazı sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeplerin başında Rabdomiyaliz hastalığı, Ağır egzersizler, kalp krizi ve kas kütlelerinin yoğun olması gelmektedir. Bu ana sebeplerin dışında görülen bazı problemler, inme, elektriğe maruz kalma, kişilerde alkol krizi, Kennedy hastalığı CK kreatin kinaz seviyesinin yükselmesinde sebep olabilir.

CK kreatin kinaz testinin yüksek çıkması haricinde değerlerin düşük çıkması da oldukça önemlidir. Fakat yüksekliğindeki gibi bazı hastalıkların habercisi değildir. CK kreatin kinaz testinin düşüklüğü genellikle hareketsiz bir hayat süren kişilerde ve zayıflayan kişilerde görülür. Bunlar dışında CK kreatin kinaz testinin düşük çıkmasının pek çok sebebi de olabilir.

CK kreatin kinaz testi düşüklüğü genellikle hamile bayanların ilk dönemlerinde görülmektedir. Ayrıca kişilerin eklem iltihaplanmaları sebebiyle kaslarındaki zayıflık CK kreatin kinaz testinin düşük çıkmasında sebep olabilir. Özellikle alkol kullanan kişilerin karaciğer rahatsızlıkları pek sık görülmektedir. Bu sebeple alkolden kaynaklı olarak CK kreatin kinaz testi düşük çıkabilir.

Doktorlar genellikle kişilerde böbreklerin nasıl çalıştığını belirlemek amacıyla CK kreatin kinaz testini yapmaktadır. Bunun sebebi kanda ve idrardaki kreatin seviyeleri yüksekliği böbrek ile alakalı bir sorunu işaret edebilir. Bunun dışında kalp krizi de CK kreatin kinaz seviyesinin yüksek olmasının en büyük sebepleri arasındadır.