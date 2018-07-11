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Çikolata çılgınlarına! Bu tart enfes...
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde çikolatalı tuzlu tart var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
Malzemeler:
- 2 paket çikolatalı kremalı bisküvi
- 70 gram bitter çikolata
- 50 gram tereyağı
- Yarım çay kaşığı deniz tuzu
Kreması için;
- 100 gram bitter çikolata
- 500 ml krema
- 3 yemek kaşığı mısır unu
- ¼ su bardağı süt
- ½ su bardağı kakao
- 1 tatlı kaşığı çekilmiş granül kahve
- 1/3 su bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
- Bir tutam deniz tuzu
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