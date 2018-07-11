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Çikolata çılgınlarına! Bu tart enfes...

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Çikolata çılgınlarına! Bu tart enfes...
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde çikolatalı tuzlu tart var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

  • 2 paket çikolatalı kremalı bisküvi
  • 70 gram bitter çikolata
  • 50 gram tereyağı
  • Yarım çay kaşığı deniz tuzu


Kreması için;

  • 100 gram bitter çikolata
  • 500 ml krema
  • 3 yemek kaşığı mısır unu
  • ¼ su bardağı süt
  • ½ su bardağı kakao
  • 1 tatlı kaşığı çekilmiş granül kahve
  • 1/3 su bardağı toz şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • Bir tutam deniz tuzu
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