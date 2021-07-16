Cihan İsminin Anlamı Nedir? Cihan Ne Demek? Cihan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Cihan, erkek bebekler için tercih edilen ve güzel bir anlama sahip olan isimdir. Pek tercih edilmese de nadiren kız bebeklere de bu isim verilebilir.

Cihan İsminin Anlamı Nedir? Cihan Ne Demek?

Cihan, dünya, alem, yeryüzü ve kainat gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca evren anlamına gelen Cihan ismi, yeryüzünde yaşayan bütün insanları kastetmek içinde kullanılır.

Cihan İsminin Özellikleri

Cihan isminin en çok bilinen özelliği bu isme sahip kişilerin açık sözlü ve girişken olmalarıdır. Bir diğer özellikleri ise bu isme sahip olan kişiler duyguları ile yaşar ve hisleri oldukça kuvvetlidir. Cihan ismine sahip bireyler girdikleri ortamda dikkat çekmeyi başarırlar. Çünkü onların konuşma ve hitap yetenekleri oldukça kuvvetlidir.

Cihan Adının Kökeni

Cihan ismi Farsça kökenli bir isimdir.

Cihan İsminin Yanına Yakışan İsimler

Cihan, tek başına kullanılabilecek bir isim olduğu gibi yanına yakışan Cihan Kaan, Cihan Efe, Cihan Emre, Cihan Emir, Cihan Kayra gibi isimlerle de kullanılabilir.

Cihan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Cihan ismi Kur’an'da geçmiyor.