Çam sakızı nedir ve nasıl kullanılır? Ağaç sakızı faydaları nelerdir

Çam sakızı genellikle köknar veya ladin ağaçlarının gövdesinden elde edilmektedir. Ağaçları koruduğu gibi insanlara da fayda sağlamaktadır.

Çam Sakızı Nedir?

Çamsakızı çamgiller ailesine ait bir üründür. Köknar ve ladin ağaçlarının gövdesinde bulunur. Bu özelliği ile ağaçların dış yüzeyini bir zırh gibi korumaktadır. Çam sakızının rengi bala benzemekle beraber yapısı ondan daha kıvamlıdır. Yoğun bir kokusu vardır. Bu ürün ağaç tarafından kendini korumak ve gövdesindeki çatlakları korumak amaçlı üretilmektedir. Yapı olarak miskete benzemektedir.

Çam Sakızı Nasıl Kullanılır?

Çam sakızı ağaçları koruduğu gibi insanlara da fayda sağlamaktadır. Doğru kullanım ile kişiler çam sakızının şifasından yararlanmaktadır. Bu ürün özellikle yara tedavisinde etkili olmaktadır. Çam sakızını bir miktar su ile ezerek macun kıvamına getirmek mümkün olmaktadır. Bu haliyle çam sakızını yaranın üstüne sürerek iltihap kapmasını engellemek söz konusu olmaktadır. İltihap kapmasını engellediği gibi yaranın hızla iyileşmesine de yardımcı olmaktadır.

Çam sakızının bugüne kadar bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle her yaşta insanın güvenle kullanması söz konusu olmaktadır. Sadece yapısı gereği dişlere yapışmaktadır. Dişleri fırçalayarak temizlemek mümkün olur. Mide, cilt gibi farklı yerlerde kullanılmaktadır. Çam sakızını mide rahatsızlıkları için bal ile macun kıvamına getirerek kullanabilirsiniz.

Ağaç Sakızı Faydaları Nelerdir?

Ağaç sakızının faydaları saymakla bitmez. Ağaç sakızı köknar ve ladin ağaçlarından elde edilmektedir. Köknar ağacı yaklaşık 300 yıl boyunca yaşamaktadır. Gövde koruması ise çam sakızına aittir. Ağacın gövdesindeki kabukların altında çam sakızı oluşmaktadır. Çam sakızını sağlıklı cilt, mide, dişler için destek amaçlı kullanabilirsiniz.

Çam sakızı dişler üzerinden son derece etkilidir. Ağız ve diş sağlığını korumaya destek verir. Kullanıldığı süre boyunca dişlerin beyaz kalmasına yardım eder. Diş etlerine masaj yaparak, diş etlerinin güçlenmesini sağlar. Dişlerde oluşan ve diş eti kanamasına yol açan plakları temizler. Ayrıca doğal bir antiseptiktir. Yaraların iyileşmesi için kullanılır. Set bir yapısı olduğu için sulandırılarak yumuşatılması gerekmektedir. Yaranın üzerine sürülerek bekletilir. Bir süre sonra yaranın kabuk bağlayarak düştüğüne ve iz kalmadığını görebilirsiniz.

Solunum yolları üzerinde faydalı olmaktadır. Öksürük ve diğer sorunların azalmasına yardımcı olur. Sıcak suya atarak buharını solumak iyi gelmektedir. Nefes darlığını iyi gelerek kişileri rahatlatır. Midede oluşan reflü, ağrı gibi sorunları azaltmaya yardımcı olur. Yemeklerden sonra çiğnenerek mideyi rahatlaması sağlanır.

Çam sakızının yapısında yüksek oranda A vitamini bulunmaktadır. A vitamininde hücre yenileme özelliği vardır. Çam sakızı çiğneyerek hücre yenilemesine katkı sağlanabilir. Bu sayede vücutta kanser hücreleri ile mücadele edilir. Cilt yapısı daha esnek ve güzel olur. Yapısındaki A vitamini sayesinde ise cildi besleyerek kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur.

Çam sakızı kozmetik alanında da kullanılmaktadır. Ağda yapılarak kullanılmaktadır. Bunun için bazı işlemlerden geçirilerek yumuşatılması gerekmektedir. Çam sakızı çiğnenerek çene kaslarının güçlenmesine yardımcı olunur. Ama aç olarak çiğnenmesi tavsiye edilememektedir. Ayrıca hamile olan kişilerin çiğnemesi uygun olmamaktadır.

Göz hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Çam sakızının acı bir tadı vardır. Çiğnedikçe rengi değişir ve mor renge dönüşür. Aynı zamanda daha fazla sertleşir. Kozmetikte parfüm yapımı için çam sakızı kullanılır.