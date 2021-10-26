BuzdolabÄ± nasÄ±l temizlenir, neyle silinir? BuzdolabÄ± temizliÄŸi nasÄ±l yapÄ±lmalÄ±?

Bireysel aÃ§Ä±dan ele alÄ±nacak olan yÃ¶ntemler ile beraber buzdolabÄ± temizliÄŸi gerÃ§ekleÅŸtirmek mÃ¼mkÃ¼n. Ã–zellikle doÄŸal yÃ¶ntemler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda buzdolaplarÄ±nÄ±n iÃ§ kÄ±smÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir hale getirilebilir. Periyodik bir noktaya ulaÅŸtÄ±rmak suretiyle dÃ¼zenli olarak gerÃ§ekleÅŸtirmek de mÃ¼mkÃ¼n.Â

BUZDOLABI NASIL TEMÄ°ZLENÄ°R?Â

BuzdolabÄ±nÄ±n iÃ§ kÄ±smÄ±nÄ± temizlemek iÃ§in belli baÅŸlÄ± bazÄ± unsurlarÄ± sÄ±ralÄ± bir ÅŸekilde ele almak yeterlidir.Â

Â - Ã–ncelikle kÃ¼Ã§Ã¼k bir kovanÄ±n iÃ§erisine yarÄ±sÄ± kadar su doldurulmalÄ±dÄ±r.

Â - Ãœzerine 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat ile 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sirke konmalÄ±dÄ±r.

Â - Sirke ile karbonat dikkatli bir biÃ§imde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Â - ArdÄ±ndan sÃ¼nger kullanmak suretiyle buzdolabÄ±nÄ±n iÃ§ kÄ±smÄ±nÄ±n her bÃ¶lÃ¼mÃ¼ temizlenebilir.Â

Bu yÃ¶ntem gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde buzdolabÄ±nÄ±n iÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan tÃ¼m kÃ¶tÃ¼ durumlarÄ±n ortadan kalkmasÄ±na olanak tanÄ±maktadÄ±r.Â

BUZDOLABI NEYLE SÄ°LÄ°NÄ°R?Â

BuzdolabÄ±nÄ± silmek iÃ§in birtakÄ±m doÄŸal malzemeler kullanmak gerekmektedir. Ã–zellikle bu konuda sÃ¼nger ile beraber temiz bir bez kullanmak mÃ¼mkÃ¼n. Ä°Ã§ kÄ±smÄ± hassas olduÄŸundan dolayÄ± mutlaka sÃ¼nger hem temiz hem de pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z olmalÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda karbonat ve sirke karÄ±ÅŸÄ±mÄ± kullanmak suretiyle bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± yavaÅŸ bir ÅŸekilde buzdolabÄ±nÄ±n iÃ§ kÄ±smÄ±na uygulamak mÃ¼mkÃ¼n. Tabii bu konuda Ã¶zel olarak alÄ±nmÄ±ÅŸ olan bez Ã§eÅŸitleri de yine kullanÄ±labilir.

BUZDOLABI TEMÄ°ZLÄ°ÄžÄ° NASIL YAPILMALI?Â

BuzdolabÄ± temizliÄŸi yapmak iÃ§in mutlaka doÄŸal malzemeler ile aÅŸamalÄ± bir ÅŸekilde iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirilmesi gerekir.Â

Â - Ã–ncelikle kontrol ve temizlik yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. BuzdolabÄ±nÄ±n fiÅŸi Ã§ekilmeli, yiyecekler ile beraber aparatlar Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Â - Daha sonra Ã§Ä±karÄ±labilen parÃ§alar hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ Ã¶zel karÄ±ÅŸÄ±m ile beraber dikkatli bir ÅŸekilde silinmeli ve temizlenmelidir.

Â - ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamada buzdolabÄ±nÄ±n iÃ§ kÄ±smÄ± ile beraber dondurucu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yine aynÄ± dikkatli ÅŸekilde temizlenmesi gelir.

Â - Son olarak nemli bir bez ile beraber, buzdolabÄ±nÄ±n iÃ§ kÄ±smÄ±nÄ±n her noktasÄ± kuru bir bez Ã¼zerinden temizlenmelidir.Â

TÃ¼m bu iÅŸlemlerin ardÄ±ndan fiÅŸ takÄ±labilir ve ardÄ±ndan yiyecekler dikkatli bir ÅŸekilde yerleÅŸtirilebilir.