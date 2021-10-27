Bulut Lamba Nasıl Yapılır?

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Dünyadaki kaynakları gelecekte de kullanabilmek, gelecek nesillere yaşanılabilecek bir dünya bırakmak için evlerimizde sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmemiz gerekir. Kaynakları tasarruflu kullanarak, gereksiz enerji, su, yakıt harcamalarından ve hatta gereksiz alışverişten kaçınarak, geri dönüşüme destek vererek hepimiz evlerimizde sürdürülebilir bir yaşama adım atabiliriz.

Sosyal ve ekonomik faaliyetlerimiz sonucu, kullanım süresi dolan ve doğa için zararlı hale gelen her türlü maddeye atık deniyor. Kullandığımız karton, cam, metal, plastik gibi maddeleri atık olarak sınıflandırabiliriz. Bu atık maddelerin doğaya zarar vermemesi için yeniden değerlendirilmesi, yani geri dönüşüme uğraması gerekir. Sıkça kullansak da tam anlamını açıklayalım; geri dönüşüm, atıkların fiziksel veya kimyasal işleme uğrayarak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesine deniyor. Amaç, kaynakların aşırı kullanımını önlemek ve atık çöp miktarını azaltmak. Kağıt, karton, cam, plastik, metal gibi atıkların geri dönüşümüyle doğal kaynakların tükenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Siz de bu atıkları, çevrenizdeki atık kutularına atarak ya da kullanabileceğiniz yeni bir eşya haline getirerek geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz.

Peki, geri dönüşümün yararları kısaca neler?

Doğal kaynaklarımız korunur.

Enerji tasarrufu sağlar.

Ülke ekonomisine katkı sağlar.

Atık miktarı azalır.

Belki de evlerimize en çok giren ürünlerden biri olan plastik pet şişeleri kullandıktan sonra çöpe atmak yerine dönüştürelim, yaratıcı bulut lamba projemizle odalarınızı süsleyelim.

Malzemeler:

Pet şişe

Makas

Çakmak

Elyaf

Silikon ve Silikon tabancası

Pilli led

1- Bulut lamba yapımı için öncelikle malzemeleri bir masada toplayın.

2- Pet şişenin baş kısmını tamamen kesin.

3- Kestiğiniz kenarların keskinliğini gidermek için kontrollü bir şekilde çakmak ile üzerinden geçin.

4- Pet şişenin üzerine önce silikon sıkın sonra elyafları yapıştırın. Yapıştırma işlemini şişe tamamen kapanana kadar uygulayın.

5- Led ışıkları şişenin içine yayarak yerleştirin. Pil kısmını şişenin kenarına bantlayın. Pilin üzeri kapanacak şekilde bir miktar daha elyaf yapıştırın.

6- Duvarınıza asın.

İşte tek kullanımlık pet şişenizi dönüştürerek hem doğayı koruyacak hem de duvarlarınızı süsleyerek evinize yepyeni bir hava katacaksınız.

Daha fazla geri dönüşüm önerisi için “Evde geri dönüşüm nasıl yapılır?” yazımızı okumayı unutmayın.

İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın püf noktaları ve daha fazlası Temiz Sözlük’te!











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