Bulaşıcılığı arttırdığı düşünülüyor... Koronavirüs mutasyonu sürpriz değil

Koronavirüs ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren binlerce mutasyon geçirmiştir ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sürpriz değildir. Bu mutasyonların çoğu virüsün bulaştırıcılığında veya hastalığın şiddetinde önemli bir değişikliğe yol açmamıştır.

“Birleşik Krallık Covid-19 Genomics” ülkenin çeşitli yerlerinde rastgele aldığı örnekleri genetik olarak inceleyerek virüsün değişimini izlemektedir. Nisan 2020’den itibaren merkez, 140.000’den fazla örneği incelemiştir. Son incelemede ortaya çıkan mutasyonlardan biri, virüsün insan reseptörüne bağlanmasında önemli bir yere sahip olan “Spike” proteininde ortaya çıkmıştır. Bu mutasyonun ne derece önemli olduğu henüz tam olarak bilinmemekte, ancak insanlar arasındaki bulaştırıcılığı artırdığı düşünülmektedir. Bu mutasyonun ilk defa eylül ayı sonunda ortaya çıktığı, özellikle İngiltere’nin güneyinde yoğunlaştığı ve sıklığının giderek arttığı bildirilmektedir. Her ne kadar birçok ülke İngiltere ile olan ulaşımını sınırlasa da varyant virüsün İngiltere dışına sıçramış olması muhtemeldir.

Mutasyonun virüste gerçekleştiği bölge virüse karşı üretilen aşıların hedef bölgesinde yer almaktadır. Ancak bu tek bölgedeki mutasyonun aşıların etkinliğinde bir kayba yol açmayacağı belirtilmektedir. Bununla beraber, benzer mutasyonların artması halinde, tıpkı grip aşılarında olduğu gibi koronavirüs aşı içeriklerinin de ileriki yıllarda dönem dönem değiştirilmesi gerekebilir.

Sonuç olarak, virüste ortaya çıkan birçok mutasyondan biri olan bu mutasyonun bulaştırıcılığı artırmış olabileceğini, hastalık ciddiyetini ise artırmadığını ve aşı etkinliğinde azalmaya yol açmasını beklemediğimizi söyleyebiliriz. Ancak, virüsün genetik değişiminin yakın izlenmesinin önemli olduğu ve bu süreci ülke olarak bizim de hassasiyetle izlememiz gerektiği anlaşılmaktadır. Bu sayede mutasyona uğramış virüslerin olası etkilerine karşı önlemler alabiliriz.