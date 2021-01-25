Bu hataları yapıyorsanız dikkat! Saçınızı tararken...

Her duştan sonra, dışarı çıkmadan önce veya gün içinde farklı zamanlarda saçımızı tararız. Saç taramak çok basit gibi gözükse de pek çok inceliği vardır. İşte farkında olmadan yaptığınız hatalardan bazıları…

Yanlış yönde fırçalamak

Fırçayı yukarıdan aşağıya hareket ettirmek saçınızın hasarına ve kırılmasına neden olabilir. Saçtaki dolaşıkları çözmenin en iyi yolu, uçlardan başlamak. Önce uçlarda dolaşan kısımları açın ve yavaş yavaş yukarı doğru çıkın. En etkili teknik, saçınızı bölümlere ayırmak ve her bölümdeki karışıklıkları ayrı ayrı gidermek.

Sadece uçları fırçalamak

Saçınızı uçlarından çözmeye başlamak daha iyi olsa da bu üst kısımları taramamanız gerekmediği anlamına gelmez. Saç deriniz, buklelerinizin güzelliği ve sağlığı için gerekli olan besin açısından zengin yağlar üretir. Bu yağların uçlarınıza kadar dağılması saçınızı şık ve parlak hale getirecek ve hatta elektriklenme önleyici bir etkiye sahip olabilir. Saçınızı taramak aynı zamanda kafa derisine nazik bir masaj sağlar. Bu da kan akışını artırır ve sağlıklı saç büyümesini teşvik eder.

Yanlış fırçayı kullanmak

Doğru fırçayı kullanmak saçınızın kırılmasını önleyebilir ve kötü saç görüntüsünü önleyebilir. Dalgalı ve kıvırcık saçlarınız varsa, düğümleri kolayca çözeceği için geniş dişli saç fırçalarını tercih edin. Saçınız ince ve hacimli değilse, sık kılları olan bir fırça, zarar vermeden ve köklerinizi çekmeden tellerinizden nazikçe kayacak.

Çok fazla taramak

Saçınızı günde çok fazla kuvvetli bir şekilde fırçalamak zayıflamasına ve kırılmasına neden olabilir. Bunun yerine fırçalamanın kalitesine odaklanmaya çalışın. Saç fırçalama tekniğiniz ne kadar iyi olursa olsun, saç fırçanızı düzenli olarak temizlediğinizden emin olun. Kirli bir fırça kullanmak, eski ürünü ve ölü deri hücrelerini saçınıza yaymak anlamına gelir.

Islak ve kuruyken aynı fırçayı kullanmak

Islak saç kırılmaya eğilimli olur ve yanlış tipte saç fırçası kullanmak saça kolayca zarar verebilir. Islak saçınızı fırçalamak için kullanabileceğiniz en iyi tarak geniş dişleri olan bir taraktır.

Kuru tarama yapmak

Kıvırcık saçlara kuru tarama yaptığınızda, bukleler açılacak ve elektrikli bir hal alacak. Kuruyken taramadan önce saç açıcı spreylerden yararlanabilir veya bakım yağı sürebilirsiniz. Nazikçe taramanız da çok önemli. Çünkü sert taramalar saçta hasara yol açar.

Duş öncesi taramak

Saçı duştan önce taramak dolaşık görüntüyü engellemez. Çünkü duşta tekrar aynı hale dönecek. Bu sebeple iki kere tarama yapmamak için en iyisi duştan sonra tarama yapmak.