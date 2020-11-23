Ciltteki leke oluşumu nasıl önlenir? İşte uzmanından öneriler...

Enflamasyon ve Travma: Sorunlu cilt, akne veya ciltte yaralanma, pigmentasyona eğilimlidir. Çoğunlukla akne, problemli cilt ve hatta bir yaralanmanın neden olduğu cilt travması, ciltte daha sonra kahverengiye veya gri renge dönüşen daha koyu kırmızı alanlar bırakabilir. Daha koyu ve siyah ciltler gibi bazı cilt tipleri yara izi ve pigmentasyona daha yatkındır, ancak pigmentasyon en adil ciltleri bile etkileyebilir. Bunlara ek olarak ilaç, stres ve koku gibi diğer faktörler de ciltte pigmentasyona neden olabilir.