Brusella hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Brusella hastalığı belirtileri ve tedavisi

Brusella hastalığı son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alıyor. Hayvansal gıdalardan bulaşabilen bir enfeksiyon olan brusella hastalığı için ürünlerin pişme dereceleri önemli bir etken oluyor. Peki, brusella hastalığı nedir, nasıl bulaşır? İşte brusella hastalığı belirtileri ve tedavisi...

Brusella hastalığı nedir?

Brusella, koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlardan ve ürünlerinden insanlara geçen ve "zoonoz" adı verilen bakteri kaynaklı mikrobiyal bir hastalık. Koyun hastalığı ve peynir hastalığı gibi isimlerle bilinen Brusella, çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Brusella hastalığı nasıl bulaşır?

Brusella, pastörize edilmemiş süt ve peynirden kapabileceğiniz bir enfeksiyondur. Ayrıca çiğ veya az pişmiş et yemekten de brusella hastalığı virüsü kapabilirsiniz. Ya da inek, keçi, koyun gibi çiftlik hayvanlarının vücut sıvılarıyla temastan enfeksiyon kapabilirsiniz. Brusella hastalığının insandan insana bulaşması ise nadir rastlanan bir durumdur.

Brusella hastalığı belirtileri nelerdir?

Semptomlar 1 ila 2 gün içinde aniden veya birkaç hafta içinde kademeli olarak ortaya çıkabilir.

Bruselloz belirtileri grip gibidir:

Yüksek ateş

İştah kaybı

Terlemek

Baş ağrısı

Aşırı yorgunluk

Sırt ve eklem ağrısı

Brusella hastalığı neden olur?

Aşağıdaki etkenler brusella hastalığı nedenlerini önemli ölçüde açıklayabilir.

Pastörize edilmemiş süt veya süt ürünleri aldıysanız,

Çiğ veya az pişmiş et yediyseniz,

Çiftlik hayvanlarıyla yakın temastaysanız,

Yakın zamanda yurt dışına seyahat ettiyseniz mutlaka doktorunuza bildirin.

Brusella hastalığı tedavisi

Brusella genellikle bir kan testi kullanılarak teşhis edilir.

Enfeksiyon, en az 6 hafta boyunca bir antibiyotik kürü ile tedavi edilir. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile tedaviyi tamamlamanız önemlidir.

Tam bir iyileşme sağladıysanız, enfeksiyonun geri dönmesi olası değildir.