Brawl Stars Kulup İsimleri 2021 - Türkçe Ve İngilizce En İyi Havalı, Şekilli İsimler İle Anlamları

Brawl Stars, Supercell tarafından beta sürümü çıkartılmış gerçek zamanlı strateji oyunudur. İlk defa 2017 senesinin Haziran ayında piyasaya sürülmüştür.



Brawl Stars Nedir?



Günümüzde pek çok mobil oyun bulunur. Bunlardan biri Brawl Stars olmaktadır. Çok oyunculu yapıya sahip bu oyunun küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018 şeklinde karşımıza çıkar. Oyuna ait Çin versiyon bağımsız bir uygulamadır. Üstelik özel Çin sunucularına sahiptir.



İlgili oyun tek başına oynanabilme özelliğini taşır. Bununla birlikte bir kulübe katılarak da oyunu oynamak mümkündür. Kişi katıldığı kulübün oyuncu niteliğine göre takım oluşturur. Böylece daha zorlu ve mücadele oranı yüksek karşılaşmalarda bulunabilir.



Brawl Stars Nasıl Ortaya Çıktı?



Supercell bünyesinde pek çok oyun vardır. Brawl Stars ise ilgili video oyun şirketinin 5. küresel oyun projesidir. Bu proje 2014 yılında başlamıştır. Oyun, bir kaç ülkede test edilmiştir. Neticesinde 15 Haziran 2017 yılında piyasaya girmiştir.



Supercell oyun şirketi, Brawl Stars'ın "şirketin en topluluk merkezli oyunu" olmasını istemiştir. Oyun, piyasada yerini almaya başladığında mevcut olan 65 harita vardı. Bunlardan 16 tanesi çeşitli oyuncular tarafından tasarlanmıştı. 2018 senesinde oyunun lansmanı yapıldığında, oyuna 5 milyonun üstünde ön kayıt gerçekleştirildi.



Brawl Stars Nasıl Oynanır?



İlgili oyunun mantığında karşı oyuncuları veya rakip takımı alt etmek yatar. Oyuncuların her biri bir kaç savaşçı arasından seçim yapma hakkına sahiptir. Bu savaşçıların kendi ana saldırıları bulunur. Oyuncular düşman savaşçılarına saldırarak hasar verebilirler. Böylece daha çok hasar veren süper güçlerini doldurmuş olurlar.



Oyundaki her savaşçı bir yeteneğe sahiptir. Bu yetenek aksesuar ve yıldız gücü adıyla anılır. Savaşçının maksimum seviyeye yükselmesiyle birlikte oyun içi dükkanda bu yetenekler görülür. Savaşçı için kostüm almak da mümkündür. Alınan kostümler sayesinde savaşçının görünüşü, sesi ve animasyonu değiştirilebilir.



Brawl Stars Kulüpleri



Sözü edilen oyunun içerisinde pek çok kulüp vardır. Bu kulüplerin isimleri de son derece yaratıcı ve renkli görünmektedir. Kulüpler bazı zamanlarda kapalı katılım biçiminde açılabilmektedir. Bu katılıma sadece tanıdık olanlar dahil edilir. Açık şekilde oluşturulan kulüplere herkes katılabilir. Kulüp kurucusu veya kurucuları bazı taleplerde bulunabiliyorlar: Mücadelelerden elde edilecek kupaların sayısının yeteri düzeyde olması isteniliyor.



Oyunda kulüp çeşitliliğinin olduğunu belirtmek gerekir. Bir kişinin aldığı kulüp ismini herkes alabilir. Bu durum oyuncuların ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla kulüp isimleri esasında bir simgeden ibaret olmaktadır. Lakin bu simgelerin güzel olması herkes tarafından tercih edilir.



Brawl Stars Kulüp İsimleri ve Anlamları



Kişi, oyun içindeki diğer oyuncularla isimler aracılığıyla tanışma fırsatı bulur. Bu şekilde birlikte oynama fırsatı doğar. Yapılan birliktelik sayesinde pek çok karşılaşmayı kazanmak mümkündür. Böylece kahramanlarınızı ve hesabınızı güçlendirebilirsiniz.



Oyunlarda güzel ve havalı kulüp isimleri dikkat çeker. Kişi bu isimlerle kulübüne iyi oyuncuları dahil etme şansı yakalar. Brawl Stars kulüp isimleri İngilizce ve Türkçe karşılıkları ile birlikte şöyle sıralanabilir: Venom "zehir", eternal "sonsuzluk", kronos "zaman tanrısı", shields "kalkanlar", angels "melekler", societas "ititfak" anlamındadır.



İsimler arasında alone rebel "yalnız asi", feudal lord "derebeyi", lost one "son kalan", blade of god "tanrının kılıcı" vardır. Bunlara ek olarak mental ilness "ruhsal hastalık", trouble maker "sorun yaratan", immortal sword "öümsüz kılıç" dahil edilir. Son isimler ise TTCommander "komut veren", myth arrow "efsane ok", victorious beast "muzaffer canavar", defend your self "kendini koru", shadow chaser "gölge kovalayan" olmaktadır.