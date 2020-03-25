Boyun ağrısına ne iyi gelir? Boyun ağrısı nasıl geçer ve nedenleri

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.

Boyun bölgesinde meydana gelen ağrıların birçoğunun nedeni, çevresel durumdur. Kişinin iş yaşamı, sosyal hayatının düzensiz oluşu, boyun ağrılarını tetikleyebiliyor.

Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boyun ağrısına birçok ilaç iyi geliyor. Bunlar kas gevşetici jellerin yanı sıra, ağız yoluyla alınabilen ağrı kesiciler olarak belirtilebilir. Boyun ağrısına iyi gelenler arasında masaj ve sıcak havlu uygulaması iyi gelebilir.

Masaj: Yapılacak olan masajın alanında uzman kişilerce uygulanması gerekebilir. Masaj, boyun ağrısını önemli ölçüde dindirebilir ancak yanlış masaj, ağrının kötüye gitmesine yol açar.

Sıcak Havlu Uygulaması: Buharla ısıtılmış olan havlu, boyun bölgesine konulara, ağrı bir miktar dindirilebilir.

Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun ağrısını geçirmek adına, çok sayıda uygulama kullanılabilir. Fakat boyun ağrısının ciddi olduğu unutulmamalı, alanında uzmanlaşmış olan doktorlara bunun için başvurulmalıdır. Ayrıca evde uygulanabilecek birkaç doğal yolla, boyun ağrısına kısmi olarak son verilebilir.

Elma Sirkesi: Boyun ağrılarının geneline iyi gelen elma sirkesi, rahatlatıcı etkiye sahiptir. Havlu veya bez parçasına birkaç damla dökülerek, ağrı olan bölgede bir süre bekletilir. 10 dakikalık bir bekleyişten sonra ağrının hafifleyeceği söylenebilir.

Zencefil: Boyun ağrısının geçmesi isteniyorsa, kullanılabilecek doğal yöntemlerden birisi zencefil tüketimidir. Tek başına tüketimi biraz zor olsa bile bal veya sütle birlikte tüketilebilir. Kaslardaki kan akışının hızlanmasına fayda sağlayan bu bitki, ağrının yavaşlayarak azalmasını sağlar.

Dinlenme: Boyun ağrısını geçirmenin en temel ve doğal yolu dinlenmedir. Boyun ağrısı genellikle yoğun iş temposunda olup, masa başında bilgisayar karşısından ayrılmayan kişilerde görülür. Boyun ağrısının giderilmesi için en iyi yol dinlenmektir. Dinlenmeye fırsat bulunmuyorsa, çalışma esnasına 20 dakikada bir kere bile olsa ayağa kalkıp biraz yürüme yapmak önemlidir.

Boyun Ağrısı Nedenleri?

Boyun bölgesinde ağrı oluşmasının en önemli nedeni yumuşak dokularda meydana gelen zedelenme durumudur. Yumuşak dokularda zedelenmeler genellikle ani hareketler ve sürekli aynı pozisyonda kalmakla oluşabilir.

Buna ek olarak kaslarda meydana gelen zedelenme veya yaralanmalar, boyun ağrısına neden olabilir. Ayrıca kişinin üzerinde uyuduğu yatak boyun ağrısını doğrudan tetikleyebilir. Mümkün olduğu kadar ortopedik yastık kullanılmalıdır. Bu bölgelerde meydana gelen sorunlar, boyun ağrısının en temel nedenleri olarak sayılabilir. Bunlarla birlikte;

- Sürekli aynı pozisyonda, masa başında çalışma boyun ağrısına neden olabilir.

- Boyun bölgesinde aşırı yüklenme, dinlenme konusunda geride kalma durumları, boyun ağrısına neden olabilir.

Boyun Ağrısı Tedavisi Var mıdır?

Boyun ağrısı için geliştirilmiş birçok tedavi yöntemi olabilir. Uzmanlara göre boyun ağrısında önemli olan, nedeni bulma aşamasıdır. Boyun ağrısına neden olan olgu bulunduktan sonraki aşamada müdahale yapılabilir. Boyun ağrısı tedavisinde kullanılacak olan yöntemler değerlendirildikten sonra, tedavi işlemleri başlatılabilir.

Uzmanlar gerek gördüklerinde cerrahi müdahalede bulunabilirler. Fakat boyun ağrıları çok ciddi olmadıkları sürece, ilaçlarla tedavi altına alınır. İlaçlarla birlikte veya ilaçlar tavsiye edilmeden, egzersizler yapılması önerilebilir. Verilen ilaçların kullanımındaki dikkat ve egzersizlerin yerine getirilmesindeki gayret, boyun ağrısında tedavinin sonuç vermesi için yeterli olur.

Boyun Ağrısında Ne Yapılmalı?

Boyun ağrısı yaşanması durumunda önemli olan doktora erken gitmektir. Çünkü sürekli ertelenen boyun ağrıları bir süre sonra dönüşü olmayacak rahatsızlıklara yol açabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına, uzman doktorlara başvurularak, en azından bilgileri alınmalıdır.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.