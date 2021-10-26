Bosch bulaşık makinesi su almıyorsa ne yapmak gerekir, neden su almaz? Bosh bulaşık makinesi su almama sorunu ve çözümü

Bulaşık makinesinin su almamasının pek çok farklı nedeni olabilir. Bu da bulaşıkların yıkanmamasına ve makinenin bozulmasına yol açabilir.

Bosch Bulaşık Makinesi Su Almıyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Bosch bulaşık makinesi su almıyorsa;

Kapağın tam olarak kapalı olup olmadığına bakmanız gerekir. Bulaşık makinesinin kapağının tam olarak kapatılmaması nedeni ile böyle bir sorunun yaşanabilir. Bu nedenle de öncelikle makinenin kapağının tam olarak kapalı olduğundan emin olmanız gerekir.

Su bağlantılarında sorun olması halinde en sık karşılaşılan problemler arasında su bağlantılarında meydana gelen arızalar yer alır. Suyun tam olarak makinenize gelmediğini düşünüyorsanız bağlantı noktalarını yeniden kontrol etmeniz gerekir.

Bosch Bulaşık Makinesi Neden Su Almaz?

Bosh bulaşık makinesi su almıyorsa öncelikle bulaşık makinesinin alt tarafında yer alan şartelin kontrol edilmesi gerekir. Buradaki açıklık ayarı ise normal ise, bu durumda uzman birinden yardım alınmak gerekir. Eğer şartelin ayarlarında bir oynama varsa bu durumda ayarını siz gerçekleştirebilirsiniz.

Bosh Bulaşık Makinesi Su Almama Sorunu ve Çözümü

Bosh bulaşık makinesinde sıkça su almama sorunu yaşanıyorsa bulaşık makinesinin çalışması sırasında sürekli olarak pompanın çalışması gibi bir durum olabilir. Bunun sonucunda ise, makinede su kaçağı olduğu anlamına gelir. Bu gibi durumlarda ise, boruların iyice kontrol edilmesi gerekir. Borularda bazı hasarlar varsa bu da makinenin su almasını engelliyor olabilir. Aksi taktirde bir uzmandan yardım alarak sorun çözüme kavuşturulabilir.