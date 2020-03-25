Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir? Boğaz kuruluğu yutkunma zorluğu neden olur ve nasıl geçer?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.

Boğaz kuruluğu, genellikle tükürük bezlerinin yetersiz çalışması sonucunda meydana gelmektedir. Tükürüğün vücuttaki görevi, yiyecek artıklarını gidermek ve ağız sağlığını korumaktadır. Bu nedenle, tükürük üretimi yetersiz olan bir kişide ilerleyen dönemlerde diş çürümesi ve diş kayıpları da görülmektedir. Yani bu kuruluk, göz ardı edilemeyecek bir problemdir.

Boğaz Kuruluğuna Ne İyi Gelir?

Boğaz kuruluğu hafif seyrediyorsa; su tüketiminin artırılması, ortamın nemlendirilmesi ve boğazın dinlendirilmesi ile rahatlıkla geçirilebilmektedir. Boğaz kuruluğunun altında yatan sebepler arasında en sık rastlananı bu bölgenin susuz kalmasıdır.

Su, meyve çayları ve çorba gibi sıcak içecekler boğazı nemlendirerek kuruluğun giderilmesine yardımcı olmaktadır. Çok fazla konuşmamak ve yutkunurken nazik olmak da, boğaz kaslarını dinlendiren hareketler arasındadır.

Boğaz kuruluğu ve yutkunma zorluğu için evde uygulanabilecek yöntemler ancak hafif şiddetteki rahatsızlıklar üzerinde etkili olmaktadır. Alerji, soğuk algınlığı gibi nedenlerle bir haftayı geçen boğaz kuruluğu için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir.

Boğaz Kuruluğu, Yutkunma Zorluğu Neden Olur?

Boğaz kuruluğu ve yutkunma zorluğuna sebep olabilecek farklı etmenler bulunmaktadır. Bu etmenler kuruluğun ne zaman ve ne kadar hissedildiğine göre değişmektedir. Buna göre, sabah uykudan kalkınca hissedilen kuruluğun sebebi, uyurken ağızdan nefes almaktır.

Uyku pozisyonu ya da burun tıkanıklığı ağızdan nefes almayı zorunlu hale getirmektedir. Uykudan uyanınca içilen birkaç yudum su ile bu problem rahatlıkla giderilebilmektedir. Ancak, bu kadar kolay çözülemeyen kuruluk problemleri ile de karşılaşılmaktadır.

Bazı alerji türleri, soğuk algınlığı ve tükürük bezlerinin yeterli çalışmaması boğaz kuruluğu yaratan ciddi problemlerdir. Toz, küf, duman, polen ve hayvan döküntüsü; alerji kaynaklı kuruluklara neden olmaktadır. Alerji ve soğuk algınlığında, boğaz kuruluğuna burun akıntısı da eşlik etmektedir.

Boğaz kuruluğu, Yutkunma Zorluğu Nasıl Geçer?

Boğaz kuruluğu, şiddetine göre evde hazırlanabilecek kolay tarifler sayesinde hafifletilebilmektedir. Ihlamur, salep, ballı limonlu su ve tuzlu su gargarası bu kuruluğa oldukça iyi gelmektedir. Ihlamur ve salep gibi sıcak içecekler, boğaza istediği sıcaklık ve nemi verdiği için hissedilen kuruluğun azalmasını sağlamaktadır. Evde bulunan meyve çayları da bunlarla aynı işlevi görmektedir. Boğaz kuruluğu için hazırlanabilecek alternatif tarifler aşağıda listelenmiştir.

Zencefil

Zencefil içerisinde yer alan gingerol, tükürük bezlerini uyararak boğaz kuruluğunu gidermektedir. Buna göre, 1 yemek kaşığı zencefil rendesi ile 1 bardak kaynamış su karıştırılarak bekletilmektedir. 15 dakika dinlendirilen zencefil, içilmeye hazır hale gelmektedir. Zencefil suyundan daha iyi bir sonuç alabilmek için, yudumların ağızda çalkalayarak içilmesi gerekmektedir. Boğaz kuruluğu geçene kadar, günde 2 bardak zencefil suyu içilebilmektedir.

Papatya Çayı

Doğal ürünlerle hazırlanan papatya çayı, ağız ve boğaz kurulukları için oldukça iyi bir çözüm yoludur. Papatya hem ağzı nemlendirme hem de tükürükteki pH dengesini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Böylece ağız ve boğaz çevresinde kuruyan tüm hücreler nemlenmekte ve eski ıslak formuna geri dönmektedir.

Papatya çayı için gerekli malzemeler; 1 çay kaşığı papatya ve 1 su bardağı sudur. 1 çay kaşığı papatya yaklaşık 5 grama karşılık gelmektedir. Tarifin hazırlanışı ise önceden kaynayan suya papatyayı atıp, demlenene kadar beklemektir. Papatya çayı kuruluk ve yutkunma problemleri giderilene kadar günde 3 bardak tüketilebilmektedir.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.