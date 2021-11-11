Blog İsimleri - En İyi Farklı Kategorilerde Blog İsim Önerileri

Blog ismi seçerken blogunuzun içeriğine uygun olmasına dikkat etmelisiniz.



Blog İsimleri



İyi bir blog adı okuyucuları ikna etmelidir. İdeal olarak, potansiyel okuyuculara blogunuzun ne tür içerik içerdiğini de söyler. Genel bir kural olarak, harika blog adlarının hedef kitlelerine hitap etmesi, markalaşması kolay olması ve uygun bir etki alanına ve sosyal kullanıma sahip olması gerektiğini unutmayın. Bir niş seçmek, doğru kitleyi bulmanıza ve iyi bir blog adına odaklanmanıza yardımcı olur.



En İyi Farklı Kategorilerde Blog İsim Önerileri



Yemek Blogu Adı Örnekleri;



Yemek meraklıları ve aşçılar için bir yemek blogu lezzetli tarifler, atıştırmalıklar ve eğlenceli akşam yemeği fikirleri için mükemmeldir. Hedef kitlenizin sahip olabileceği diyet kısıtlamalarına veya tercihlerine göre bir ad seçebilirsiniz.

Minimalist Baker, basit vegan, vejetaryen ve glütensiz yemekler için mükemmel bir isimdir.

(İsminiz)’s Baking Addiction, kurabiyelerin, kap keklerin ve diğer tatlıların hoşgörüsünü onurlandırır.



Yaşam tarzı blog adı örnekleri;



Çekici ve benzersiz bir blog adının temelini atmak için benzersiz yaşam tarzınızı kullanabilirsiniz. Örneğin;

Cup of Jo, kahveyle beslenen dinamik bir yaşam tarzını ima eder.

Reading My Tea Leaves, tuhaf ve bilinçli bir yaşam tarzı için ideal olabilir.



Güzellik Blog Adı Örnekleri;



Güzellik blogları, güzellik rutinlerini denemek veya mükemmelleştirmek isteyenler için mükemmeldir. Örneğin;

Hello Glow, doğal, bütünsel bir güzellik duygusu vermektedir.

Hey Girl, gibi kadınlara yönelik bir blog adı da seçebilirsiniz.



Seyahat Blogu Adı Örnekleri;



Seyahat her zaman insanların kalbinde özel bir yere sahip olacaktır. Alışılmadık maceraları veya Avrupa turlarını tercih ediyorsanız benzersiz seyahat tarzınıza hitap eden bir blog adı seçebilirsiniz. Örneğin;

The Blonde Abroad, kadın gezginler için hafif ve eğlenceli bir blog anlamına gelebilir.

The Broke Backpacker, son derece kısıtlı bir bütçeyle dünyayı dolaşmakla ilgili içeriklerin yer aldığı bir blog olabilir.



Anne Blog Adı Örnekleri;



Annelik, denge ve sevginin, büyülü ve bazen de komik bir yolculuğudur. Okuyucularınızla annelik ile ilgili küçük sırları paylaşmak istiyorsanız, dikkati çeken ilk şey blogunuzun adı olmalıdır.

(İsminiz) ile Evde, evde kalan bir anne olarak yaşam hakkında temiz ve doğrudan şeffaf bir isim olabilir.

Baby Boy Bakery, gençleriniz için aile ve yemek pişirme ile ilgili her şeyi kapsayan bir blog olabilir.

Blog İçeriği ve İsim Seçme Rehberi



Kitlenizi tanımak, blogunuzu adlandırmanın temelidir! Bir konu seçtikten sonra, oluşturmak istediğiniz alt kategori ve içerik türlerini değerlendirin. Kitlenizin aklında, içeriğinizle uyumlu olması gereken belirli ilgi alanları olacaktır ve blog adınız bu ilgi alanlarını iletmelidir. Rakiplerinize göz atın ve en aktif oldukları sosyal kanalları takip edin. Takipçilerine ve yayınladıkları içerik türlerine odaklanın. Bu, hedef kitlenizi yakından tanımanın ve anlamanın geriye dönük bir yoludur.



Blogunuz için bir marka kimliği oluşturmayı düşünmeye başlamak için asla erken değildir. İsim her şeyin merkezinde olacak, bu yüzden markalaşması için kolay bir isim seçmeniz gerekmektedir. Bu yüzden;

Halihazırda var olmayan bir orijinal ad seçmelisiniz,

Etki alanı ve sosyal tanıtıcı olarak kullanılabilir ve okunabilir bir ad seçmelisiniz,

Bir logoda iyi görünen bir ad seçmelisinizdir.



Blogunuzu tanımlayan kelimelerin bir listesini oluşturmak için hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanın. Size en uygun adı bulacaksınız…