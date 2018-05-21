Bırakın çocuklar sokakta oynasın

HASSASANNE

Influencerlar Araştırmalara göre, Türkiye’de her on çocuktan altısı (%61) ortalama bir günde 1 saat ya da daha az süre dışarıda oyun oynuyor. Bu süre mahkumların açık havada geçirmeleri tavsiye edilen minimum sürenin altında. İnanabiliyor musunuz?

Sizce çocuklar bizim çocukluğumuzda oynadığımız kadar dışarda oynayabiliyorlar mı?

Çocukların zamanlarının çoğunu televizyon ve bilgisayar başında geçiriyor ve yeterince hareket etmiyorlar. Öte yandan akademik başarı baskısı da çocukların inaktif bir yaşam sürmesinin altında yatan sebeplerden biri.

Dışarıda oyun oynamak, keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmek çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra iletişim becerileri ve yaratıcılıklarının gelişimi için çok önemli.

Oyun en etkili eğlenme, öğrenme ve dünyayla temas kurma biçimi. Açık alanda oyun oynadıklarında yeni şeyler keşfetmenin yanı sıra hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını da kullanarak yeni oyunlar kuruyor, arkadaşlarıyla iletişimlerini güçlendiriyorlar ve daha fazla hareket etme şansı buldukları için fiziksel olarak da daha sağlıklı oluyorlar.

Omo, “Çocukla çocuk ol” diyor ve Türkiye’de bir ilke öncülük ederek Okul Dışarıda Günü’nü destekliyor.

Çocukların açık havada zaman geçirmelerinin fiziksel ve zihinsel sağlıkları için önemine dikkat çekmek amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen Okul Dışarıda Günü’nü Omo, 17 Mayıs Perşembe günü Türkiye’ye taşımış ve öğretmenleri ve öğrencileri www.okuldisaridagunu.org’a kayıt yaptırarak, dışarıda ders işlemeye çağırıyor. Profildeki linkten kayıt olabilirsiniz. Bugün çocuklarla dışarda harika bir gün geçirmemizi sağlayan Omo’ya çok teşekkürler. Siz de lütfen çocuklarınızla dışarıda zaman geçirmeye çalışın.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Bi4-TdJHpkw/

SERAPOGUZTAN

Biz bugün 17 Mayıs Okul Dışarıda Günü kapsamında Tanem ile Harika bir gün geçirdik. kirlenmekguzeldir dedik. Oyun en etkili eğlenme, öğrenme ve dünyayla temas kurma biçimi ve açık alanda oynanan oyunların keyfi hiç bişeyde yok. okuldisaridagunu.org adresinden detaylı bilgiye ulaşıp çocuklarınızın okullarını kayıt olmaya çağırabilir ve dışarıda oyunun önemi konusunda farkındalık yaratabilirsiniz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Bi4kE-GDcKF/

MELEKİCMELİ

MERHABA

Biz bugün Aktif Yaşam Derneği'nin gerçekleştirdiği ve Omo'nun desteklediği Okul Dışarıda Günü etkinliğine geldik kızımla. 17 Mayıs okul dışarıda günüymüş. Kirlenmenin eğlenceyi kısıtlamadığı, çok renkli, çok keyifli harika bir gün geçirdi Ayşe Nil! Bu eğlenceli gün için teşekkür ederiz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Bi4MMk8nsIb/

YESİMMUTLU

En sevdiğimiz anlar açık havada geçirdiğimiz, içimizden geldiği gibi eğlendiğimiz zamanlar... Ne üzücü ki günümüzde çocuklar kapalı alanlarda daha fazla zaman geçiriyor. Okulda teneffüs dışında hep kapalı alandalar. Hafta sonu spor, dans, etkinlik derken yine kapalı mekanlardayız. Oysa çocukların açık havada zaman geçirmeleri hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları için son derece önemli. Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen ‘Okul Dışarıda Günü’nü biz de destekliyoruz. Bugün yani 17 Mayıs'ta bunun için özel bir etkinlik düzenleniyor. Aktif Yaşam Derneğİ tarafından Omo'nun desteği ile hayata geçirilen bu önemli günün farkına varmalıyız. Seneye bakarsınız tüm okul ve öğretmenlerimizle geçiririz kim bilir?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Bi4XvX2nwtx/

