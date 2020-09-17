Beyaz sirkeyle temizliğin püf noktaları

Beyaz sirkenin kullanım alanı çok geniştir. Bu çok yönlü ürün yiyeceklerin hazırlığında kullanıldığı gibi ev temizliğinde de çok işe yarar. İşte beyaz sirkeyi evinizde kullanabileceğiniz alanlar…

Çamaşır makinesi temizliğinde…

Beyaz sirke kullanarak çamaşır makinenizi temizleyebilirsiniz. Makinenizde yüksek sıcaklıkta bir ayar seçin. Sıcak su ayarı yoksa leke çıkarıcı ya da beyazlar için olan ayarı seçebilirsiniz. Deterjan gözüne 1 çay bardağı beyaz sirke koyun. Bu şekilde makineyi başlatın. İşlem tamamlayıncaya kadar makineyi hiç açmayın. Bu işlemi 3 ayda bir tekrarlayabilirsiniz.

Fayans, laminat parke, ahşap temizliğinde…

Beyaz sirke tüm bu yüzeylerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Beyaz sirke ile zemin temizliği yapmadan önce zemini süpürge ile iyice süpürün. 3 litre kadar ılık suya yarım çay fincanı beyaz sirke ekleyin. Bu suyla yüzeye paspas yapın. Sirkeli karışımı zeminden durulamanıza gerek yok ancak sirke kokusu sizi epey rahatsız ediyorsa paspası sıktığınızdan emin olun.

Bulaşık makinesi temizliğinde…

Bulaşık makinesinden iyi verim alabilmek ve bulaşıkların zarar görmesini önlemek için makinenizi düzenli olarak temizlemelisiniz. Bu işlemi doğal yollarla yapmak isterseniz beyaz sirke en büyük yardımcınız olacak. Bulaşık makinesinde yıkanan boş bir kabın içine 1 çay bardağı sirke koyun. Makinenin üst kısmına bu kabı yerleştirin. Makinenizi kısa programda başlatın. Bu işlem hem makineyi temizler hem de makinedeki kötü kokuları giderir.

Gümüş eşyaların temizliğinde…

Takılarınızı ve gümüş eşyalarınızı parlatmak için beyaz sirke kullanabilirsiniz. 10 yemek kaşığı beyaz sirkenin içine 1 çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırın. Temiz bir bezi karışıma bandırıp gümüşlerinizi bu karışımla güzelce oyun. Birkaç dakika bekledikten sonra başka bir bezle kurulayın.