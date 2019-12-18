Berra isminin anlamı nedir? Berra ne demek?

Berra, kız çocuklarına verilen bir isimdir. Arapça kökenli bir sözcük olan Berra isminin anlamı bereket sözcüğünden gelmektedir. Bereketli olan kimse manasında kullanılmaktadır.

Berra İsminin Anlamı

Berra ismi, Arapça bereket kökünden türetilmiştir. Anlam olarak gittiği yerlere bolluk ve bereket sunan kimse demektir. Bunun yanı sıra sözcük, hayır işleyen kişi anlamına gelmektedir. Bu isim, doğru söz söyleyen, güvenilir kimse manasında da kullanılır. Bu ismin özellikleri özü sözü bir olmak, dürüst olmak gibi kavramlara işaret eder.

Berra Ne Demek?

Berra sözcüğü Kur'an'da geçmektedir. Berra ne demek sorusunun yanıtları arasında sözcüğün Kur'andaki anlamı da ele alınmalıdır. Ahzap Suresinin 69.ayetinde bu sözcük temize çıkarılmış anlamını taşır. Bu ayette Hazreti Musa'nın iftiradan temize çıkarılması anlatılır.