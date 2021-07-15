Berkan İsminin Anlamı Nedir? Berkan Ne Demek? Berkan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Son hecesi ''kan'' olan diğer erkek isimleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Serkan 2- Demirkan 3- Erkan 4- Gürkan 5- Furkan 6- Hakan 7- Atakan

Berkan İsminin Anlamı Nedir? Berkan Ne Demek?

Berkan isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Parıltılı, nurlu, ışık ve revnak

İkinci anlamı: Osmanlı döneminde Yeniçeri ocağında askerlere verilen unvanlardan biri

Üçüncü anlamı: Ay ışığının en güçlü olduğu gece

Berkan İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 2

Sembol rengi: Beyaz ve mavi

Berkan İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Berkan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Berkan Adının Kökeni

yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanan Berkan ismi öz Türkçedir.

1- Çalışkan

2- Disiplinli

3- Açık sözlü.

Berkan İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Kutay

2- Salim

3- Koray

4- Emrah

5- Emre

6- Yılmaz

7- Cemal

8- Ali

9- Halil

10- Aykut

Berkan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Berkan ismi Kuran'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmiyor. Ancak çocuklara bu ismin verilmesi dinen caizdir.