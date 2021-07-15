Berkan İsminin Anlamı Nedir? Berkan Ne Demek? Berkan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Berkan ismi Farsçada kuzu postu anlamına gelir. Türkçede ise bu ismin sözlük anlamı ay gibi parlak olandır. Ülkemizde, özellikle 90'lı yıllardan sonra popüler olan Berkan ismini yaklaşık 18 bin kişi kullanıyor. Berkan isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Son hecesi ''kan'' olan diğer erkek isimleri ise şu şekilde sıralanabilir:
1- Serkan 2- Demirkan 3- Erkan 4- Gürkan 5- Furkan 6- Hakan 7- Atakan
Berkan İsminin Anlamı Nedir? Berkan Ne Demek?
Berkan isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Parıltılı, nurlu, ışık ve revnak
İkinci anlamı: Osmanlı döneminde Yeniçeri ocağında askerlere verilen unvanlardan biri
Üçüncü anlamı: Ay ışığının en güçlü olduğu gece
Berkan İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Uğurlu sayısı: 2
Sembol rengi: Beyaz ve mavi
Berkan İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Berkan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
Berkan Adının Kökeni
- yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanan Berkan ismi öz Türkçedir.
1- Çalışkan
2- Disiplinli
3- Açık sözlü.
Berkan İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Kutay
2- Salim
3- Koray
4- Emrah
5- Emre
6- Yılmaz
7- Cemal
8- Ali
9- Halil
10- Aykut
Berkan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Berkan ismi Kuran'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmiyor. Ancak çocuklara bu ismin verilmesi dinen caizdir.