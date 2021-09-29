Behçet hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Behçet hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler

Behçet hastalığı, ilk olarak 1937 yılında Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından tanımlanmıştır. Literatürde de Behçet hastalığı olarak tanımlanan bu rahatsızlık herhangi bir yaşta görülebiliyor. Peki, Behçet hastalığı nedir, bulaşıcı mıdır? İşte Behçet hastalığı belirtileri ve tedavisi

Behçet hastalığı nedir?

Behçet Hastalığı ilk kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından 1937 yılında tanımlanmıştır. Hastalık herhangi bir yaşta görülmekle birlikte, ortalama başlangıç yaşı 20-30'dur. Çocukluk çağında da görülebilir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanır. Coğrafik dağılım olarak "İpek yolu" ülkelerinde ve bir İpek yolu ülkesi olan Türkiye'de sık görülmektedir.

Behçet hastalığı genetik mi?

Behçet hastalığının meydana gelmesinde genetik yapı ve ailesel faktörler önem taşımaktadır. Bu hastalığı yatkınlık gösteren bazı genler tespit edilmiştir. Bu genlerin varlığı, olmayanlarla kıyaslandığı zaman şiddetli hastalık göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Behçet hastalığı bulaşıcı mı?

Behçet hastalığı ağız içi, genital bölge ve deri yüzeyinde yaralar ve görmede bulanıklık gibi belirtilerle ortaya çıktığından bulaşıcı olmasıyla ilgili tereddütler yaşanmaktadır. Ancak Behçet hastalığı bulaşıcı değildir ve kişiden kişiye bulaşmaz.

Behçet hastalığı belirtileri nelerdir?

Gözlerde görme kaybına yol açabilen tutulum,

Sık tekrarlayan ağız yaraları,

Vücutta sivilce benzeri lezyonlar, ağrılı deri altı bezeleri,

Genital bölgede iz bırakarak iyileşen yaralar,

Eklemlerde ağrı ve şişlikler,

Damarlarda tıkanıklık,

Akciğer, sindirim sistemi, böbrek tutulumları,

Bu belirtilerin çoğu kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir ve aynı hastada hepsi görülmeyebilir. Bu belirtilerin birkaç tanesinin bir arada bulunması tanı için yeterlidir.

Behçet hastalığı tedavisi

Tedavi hastaya göre ve tutulan organa göre düzenlenmektedir. Bu rahatsızlıkta görme kaygı, en tehlikeli sonuçlardan biridir. Bu yüzden düzenli aralıklarla, herhangi bir şikayet olmasa bile göz muayenesi ve uzman tarafından takip gerekmektedir. Bu durum dışında da Behçet hastalığında takip oldukça önemlidir. Düzenli olarak mutlaka uzman kontrolü yapılmalıdır. Bu sayede hayati organ tutulumlarına erken müdahale edilebilmekte ve hastalığın olası sonuçları önlenebilmektedir.