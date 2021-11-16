Bebeklerde sarılık neden olur, ne iyi gelir?

Genel olarak fizyolojik sarılık sınıfına giren, annenin bebeğini yeterince emzirememesi ve bundan dolayı bağırsak pasajının azalıp, oluşan bilirubinin atılamamasıyla ortaya çıkan sarılık çeşidine denir. Fizyolojik sarılığa göre biraz daha uzun sürse de hiçbir zaman patolojik düzeye ulaşmaz. Anne sütüne bağlı oluşan sarılıkta bebekler oldukça sağlıklıdır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, yenidoğan sarılığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Bebeklerde sarılık neden olur?

Bilurubinin vücutta salınımı ve atılımını engelleyen doğumsal hastalıklar,

Bebeğin anne karnındayken geçirdiği hastalıklar,

Yenidoğan bebeklerdeki alyuvarların normalde olduğundan çok daha hızlı parçalanması,

Kalıtsal kan ve karaciğer hastalıkları,

Hepatit,

Annenin diyabet hastası olması.

Fizyolojik sarılıklar

Enfeksiyonlar

Bebeklerde

Bebeklerde sarılık ne zaman geçer?

Bebekte görülen sarılığın ne kadar süreceği sarılığın çeşidine ve ortaya çıkma nedenlerine göre değişiklik gösterir. Eğer bebekte meydana gelen sarılık fizyolojikse, genel olarak 1-2 hafta sürer. Hastalıkların zemin hazırladığı patolojik sarılık ise çok uzun sürer ve vücudun normal işleyişine zarar verir. Bu durumda en önemli nokta bebeğin doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğidir. Tedavinin seyrine göre sarılığın iyileşme süresi de değişir.

Bebeklerde sarılık belirtileri

Bebeğin cildinde ve gözün beyaz kısmında meydana gelen sarılıklar,

Emme konusunda isteksiz olması,

İştahsızlık,

Kilo kaybı,

Uykudan zor uyanma, halsizlik.

Bebeklerde sarılıkta ne zaman doktora görünmeli?

Bebeğin doğumunu takip eden ilk 24 saat içinde sarılık belirtileri başlamışsa,

Vücutta görülen sarı tabaka giderek artıyor ve koyulaşıyorsa,

Bebeğin ateşi 37,5’u geçmişse,

Bebek fazla halsiz ve hasta görünüyorsa,

Uykudan uyanmak istemiyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Bebeklerde sarılığa ne iyi gelir, nasıl geçer?

Fizyolojik sarılık kendiliğinden geçtiğinden herhangi bir tedavi gerektirmez. Patolojik sarılığın tedavisi ise sebebe yönelik gerçekleştirilir. Bu noktada en korkulan durum artan bilirubin seviyesinin beyne ve sinirlere zarar vermesidir. Bunu önlemek için ışık tedavisi olarak adlandırılan fototerapi tedavisi uygulanır. Bunun yeterli gelmediği daha ileri safhalarda ise kan değişimi yöntemine başvurulur. Kanın değiştirilmesine karar verilirken bebeğin kaç günlük olduğu, kilosu gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.