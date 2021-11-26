Bebeğin kaka rengindeki ve kıvamındaki değişiklikler birçok nedenden kaynaklanabilir. Bu durum bazı hastalıkların belirtisi olabileceği gibi sadece dönemsel- çevresel faktörlerden de kaynaklı olabilir. Kakada mukus da bunlardan biridir. Peki, bebeklerde kakada mukus neden ve nasıl olur? Kakada mukus ne anlama gelir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semra Akkuş Akman konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bebeklerde mukuslu kaka neden, nasıl olur?

Kaka renginin yeşil olması bebeğin sağlıklı ve huzurlu bir bebek olması durumlarında normal olarak kabul edilir. Ancak sürekli ağlayan ve huzursuz olan bir bebekte yeşil mukuslu kaka durumu besin alerjisinin habercisi olabilir. Bunun yanında yeşil kaka barsak enfeksiyonları sırasında da görülebilir.

Bebeklerde kanlı kaka neden, nasıl olur?

Bebek kakasında görülen kırmızılık ise genellikle aktif kan gelmesinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun en sık olarak görüldüğü alerji tipi ise inek sütü alerjisidir. Ayrıca anüste kaka yapmakta zorlanmaya bağlı olan anüs çatlağı ve enfeksiyonları durumlarında da kakada kanlı alanlara rastlanabilir.

Bebeklerde beyaz-gri kaka neden, nasıl olur?

Bebeğin ilk günlerindeki sarılıkla beraber seyreden beyaz- gri kaka ise safra tıkanıklığına işaret olabilir. Erken tedavinin önemi göz ününde bulundurularak bu durumda acilen hekime başvurmak gerekmektedir.

Bebeklerde siyah kaka neden, nasıl olur?

Bebeklerde siyah kaka görülmesi durumlarında ise demir kullanımı konusu karşımıza çıkmaktadır. Demir tedavisi bir bebekte huzursuzlukla beraber olan siyah kaka bağırsaklarda gizli kanama olasılığını çağrıştırmalıdır.