Bebeğinizin gece boyu uyumasını nasıl sağlayabilirsiniz?

Ebeveynlerin çoğu çocuklarının gece boyunca uyumasına sağlamak için uyku rutinlerini değiştirmek isteyebilir. İşte yardımcınız olabilecek öneriler...

- Dikkat dağıtıcı unsurları uzaklaştırın

Bebekler de yetişkinler gibi rahatlamak ister. Uyumadan yaklaşık 30 dakika önce odadaki ışığı yavaş yavaş azaltabilir, ortamın sessiz olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece küçüğünüzün daha rahat uykuya dalar.

- Uyku vakti rutinine önem verin

Araştırmalara göre, bebekler için hafta boyunca ne kadar çok gece uyku rutini takip edilirse, o kadar iyi uyuyacağı belirtiliyor. Bunun için bebeğinizin önceden rahatlaması için uyumadan önce akşam banyosu yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra kitap okuyarak, ninni söyleyerek veya sarılarak da rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz.

- Her gece aynı yerde uyutun

Bebeğinizi her gece aynı yerde ve saatte yatırın. Tatile veya bazı sebeplerden dolayı bunun dışına çıkmanız gerekirse de endişelenmeyin. Evinize geldiğinizde normal rutininize kısa sürede geri dönmeye çalışın.

- Yatağa daha erken gidin

Bebeğinizin daha erken yatınca gece uyuyamayacağını ve sabah çok erken kalkabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak, hem bebekler hem de küçük çocuklar daha az uyanmakla beraber uykularını da çok iyi alırlar.

- Yatma vaktini eğlenceli hale getirin

Çocuklar yeni yürümeye başladıkları dönemde uyku vakti geldiğinde direnebilirler. Çünkü bu dönemde keşfettikleri yeni şeyleri uygulamak isterler. Bu nedenle uyumaya gitmek için oyunlar oynayabilirsiniz ya da uyumadan önce kitap okuyabilirsiniz. Ayrıca birlikte uyku vakti rutinini adım adım gösteren bir grafik bile hazırlayabilirsiniz.