Basmati pirinç nedir, özelliği nelerdir? İşte, basmati pirinç faydaları

Gluten içermemesi başka bir basmati pirinci tercih konusu olmasının yanında lezzetiyle de sofralara renk katıyor. Basmati pirinç, Himalayalardan akan bol mineralli ve vitaminli suların beslediği topraklarda yetiştiği için basmati pirinç içerik bakımından oldukça zengindir ve ideal besin değerlerine sahiptir.

Basmati pirinç nedir?

Basmati pirinci, bilinen diğer pirinç türlerinden daha uzun ve daha ince olmasıyla dikkat çeker. Yarı mat, yarı saydam bir rengi bulunan pirinç kendinden aromalı pirinç türleri arasında yer alır. Zaten basmati kelimesi de Sanskritçede “parfüm, parfümlü” anlamlarına gelir. Ana vatanında bile çok özel bir toprakta, çok özel şartlar isteyen basmati pirinci ender bulunan bir pirinç türüdür.

Basmati pirinç nerede, ne zaman yetiştirilir?

Özel iklim şartları istediği için basmati pirinç türünü Türkiye’de yetiştirmek maalesef mümkün değildir. Basmati pirinç bol suyu bulunan ılıman iklim bölgelerinde yetişir. Yetiştiği coğrafyanın iklim şartlarına göre mayıs ile temmuz ayları arasında ekilen basmati pirincinin hasadı kasım ile ocak ayları arasında yapılır.

Basmati pirinç faydaları

- Basmati pirinci gluten içermez. Bu yüzden diğer pirinç türlerine göre hem daha sağlıklıdır hem de alerjen etkisi bulunmaz. Çölyak hastaları ve gluten intoleransı bulunanlar tüketebilir.

- Basmati pirinç, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin dengede tutulmasını sağlar.

- Yine glisemik indeksinin düşük olmasıyla uzun süre tokluk hissi yaratır.

- Basit karbonhidratlar yerine daha sağlıklı olan kompleks karbonhidratlardan oluştuğu için enerji verir.

- İçeriğindeki magnezyum ve demir mineralleri kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

- Nişasta oranının çok düşük olması sebebiyle diğer pirinç türlerine göre çok daha çabuk sindirilir. Bu özelliğiyle hazımsızlık sorunlarına birebirdir.