Bardaklarınız matlaştı mı? İşte parlatmanın yolları...

Elde veya bulaşık makinesinde yıkanan cam bardaklar zamanla puslu bir hale gelerek mat bir görünüm alırlar. Eğer siz de aynı sorunu yaşıyorsanız önerilerimize göz atabilirsiniz.

- Geniş bir kaba sıcak su ve elma sirkesi koyun. Matlaşan bardaklarınızı da bu suda yeterli olduğu kadar bekletin. Daha sonra güzelce yıkayıp kurulayın.

- Diş macunu ile de kolayca parlatabilirsiniz. Bunun için kullanılmayan diş fırçanızı miktar diş macunu sürün ve ıslatın. Ardından puslu yerleri ovun ve ılık su ile durulayın.

- Limon da etkili yöntemlerden biri. İki böldüğünüz limonla parlaklığını yitiren bardaklarınızı güzelce ovun. 5-10 dakika kadar bekledilten sonra da yıkayıp kurulayın.

- Bir miktar karbonatı bulaşık süngerin yumuşak yüzeyine dökün ve ıslatın. Ardından bardakların iç ve dış yüzeyini iyice yıkayın. Eskisi gibi ışıldadığını görebilirsiniz.