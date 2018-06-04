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Balkabağı Çorbası | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde balkabağı çorbası var!
Malzemeler:
- 100 gram tereyağı
- 1 adet soğan
- 750 gram balkabağı
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 4 diş sarımsak
- 50 gram zencefil
- 2 dal kereviz sapı
- Karabiber
- Tuz
- 5 su bardağı tavuk suyu
- 50 gram krema
Yapılışı:
- Tereyağı ve soğanlarınızı Arçelik Ankastre Ocak'ta iyice kavurun.
- Ardından tencerenizin içerisine balkabağı, patates ve havucu da ilave ederek sarımsakları tencereye atın.
- Zencefil, kereviz sapları, karabiber, tuz ve tavuk suyunu da çorbanıza ilave ettikten sonra 30 dakika kadar pişmeye bırakın.
- Pişen çorbanızı Arçelik Eternity El Blender'ından geçirerek kıvamlı bir hale getirin.
- Kremayı pişen çorbanıza ilave edin ve bir süre pişirin.
- Ardından bir kaseye alarak servis edebilirsiniz.
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