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Balkabağı Çorbası | Mucize Lezzetler

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Balkabağı Çorbası | Mucize Lezzetler
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde balkabağı çorbası var!

Malzemeler:

  •  100 gram tereyağı
  •  1 adet soğan
  •  750 gram balkabağı
  •  1 adet patates
  •  1 adet havuç
  •  4 diş sarımsak
  •  50 gram zencefil
  •  2 dal kereviz sapı
  •  Karabiber
  •  Tuz
  •  5 su bardağı tavuk suyu
  •  50 gram krema

Yapılışı:

  •  Tereyağı ve soğanlarınızı Arçelik Ankastre Ocak'ta iyice kavurun.
  •  Ardından tencerenizin içerisine balkabağı, patates ve havucu da ilave ederek sarımsakları tencereye atın.
  •  Zencefil, kereviz sapları, karabiber, tuz ve tavuk suyunu da çorbanıza ilave ettikten sonra 30 dakika kadar pişmeye bırakın.
  •  Pişen çorbanızı Arçelik Eternity El Blender'ından geçirerek kıvamlı bir hale getirin.
  •  Kremayı pişen çorbanıza ilave edin ve bir süre pişirin.
  •  Ardından bir kaseye alarak servis edebilirsiniz.
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