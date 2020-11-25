Babaları hamileliğe dahil etmenin 7 yolu

Bebekle konuşun

Doğmamış çocuğuyla konuşmak babaları hamileliğe dahil etmenin en harika yoludur. İlk başta biraz tuhaf gelebilir ancak karnınız büyümeye başladıkça ve bebek geliştikçe bunu siz de sık sık yapacaksınız. Harika bir doğum öncesi bağ için babayı hamileliğin erken döneminden itibaren bebekle konuşmaya teşvik edin.

Çocuğa hazırlık dersi alın

Çocuğa hazırlık kursları özellikle de ilk defa ebeveyn olacaklar için çok etkilidir. Bu derslere katılması için eşinizi de teşvik edin ve eşli kursları tercih edin. Babalar da işin içinde olmayı çok sevecek ve öğrendiği ipuçlarını en iyi şekilde kullanmaya çalışacak.

Dokunmak en güzel bağ

Hamilelik sırasında karnınıza dokunup bebeği uyarmak harika bir histir. Dokunarak bebeği canlandırmak babaların hamileliğe dahil olmak için yapabilecekleri harika bir şey. Bebek tekmelediğinde veya hareketlendiğinde hissetmesi için babanın ellerini karnınızın üzerine koyun. Hem baba hem de bebek bu etkileşimi çok sevecek.

Bebeğin ismini birlikte koyun

Babayı hamileliğe gerçekten dahil etmek istiyorsanız, bebeğin adını seçme konusunda da birlikte karar vermelisiniz. İsim konusunda aynı fikirde olmasanız bile ortak bir nokta bulmaya çalışabilirsiniz.

Doktor randevularına birlikte gidin

Doktor randevularında babanın da olması oldukça önemlidir. Çalışma düzeni ve acil konular nedeniyle her seferinde doktor randevusuna gelmesi mümkün olmayabilir. Mümkün olduğunda ortak boşluklarınız için randevu alın ve kontrollere de birlikte gidin. Bebeğinizin kalp atışını ilk kez duyacağınız gün mutlaka birlikte olun.

Birlikte alışveriş yapın

Çoğu erkek alışverişten hoşlanmaz ve dahil olmayı sevmez, ancak bebek alışverişi farklı olabilir. Bebeğiniz için yapacağınız alışverişte eşiniz de yanınızda olsun. Hatta odasını boyayacağınız renkten, mobilya seçimine kadar olan sürece de dahil edin. Bu gibi süreçlere dahil olmayı erkekler de sevecektir.

Bebeğinizin geleceğini planlayın

Babanın hamileliğe dahil olmasının en büyük yollarından biri bebeğin geleceği için bir şeyler yapmaktır. Bu eğitimi için para biriktirmek veya onun için bir tasarruf hesabı açmak olabilir. Nesilden nesile aktarılan bir aile yadigarınız varsa bebeğinize büyüyünce verebilmek için saklayın.