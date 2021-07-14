Ayhan İsminin Anlamı Nedir? Ayhan Ne Demek? Ayhan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Farsçada han kelimesi hem okuyan ve davet eden hem de sahip anlamına gelir. Bu kelimenin yer aldığı birçok özel isim ise farklı manalarda kullanılmıştır. O isimlerden biri olan Ayhan kelimesinin sözlük anlamı ay ışığıdır. Ayhan ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde son hecesi ''han'' olan birçok isim, hem erkek hem de kız çocuklarına veriliyor. O isimlerden en popüler olanları şu şekilde sıralanabilir.
1- Perihan
2- Gülhan
3- Seyhan
4- Birhan
5- Cengizhan
6- Murathan
Ayhan İsminin Anlamı Nedir? Ayhan Ne Demek?
Ayhan isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Parlak ay ışığı
İkinci Anlamı: İnsanların yolunu aydınlatan lider kişilik, han, hükümdar
Üçüncü Anlamı: Uğurlu, şanslı, bahtı açık
Ayhan İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 9
Sembol rengi: Siyah
Ayhan İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Ayhan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Yol gösterici, rehber.
2- Kendi aleyhine bile olsa daima dürüstlükten yana olan
3- Duygularını açığa vurmaktan hoşlanmayan
4- Sözlerinde ve davranışlarında içten
5- Yeni tanıştığı insanlara güvenmekte güçlük çeken
Ayhan Adının Kökeni
Han Farsça kökenli bir ek olsa da, Ayhan ismi eski Türkçe bir sözcüktür. Bu ismin kökeni Oğuz Türklerine dayanmaktadır.
Ayhan İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Aydan
2- Ali
3- Nagehan
4- Aytaç
Ayhan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Ayhan ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.