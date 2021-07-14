MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriAyhan İsminin Anlamı Nedir? Ayhan Ne Demek? Ayhan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Geriİsimler Sözlüğü Ayhan İsminin Anlamı Nedir? Ayhan Ne Demek? Ayhan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 14.07.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Ayhan İsminin Anlamı Nedir? Ayhan Ne Demek? Ayhan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayhan İsminin Anlamı Nedir? Ayhan Ne Demek? Ayhan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Farsçada han kelimesi hem okuyan ve davet eden hem de sahip anlamına gelir. Bu kelimenin yer aldığı birçok özel isim ise farklı manalarda kullanılmıştır. O isimlerden biri olan Ayhan kelimesinin sözlük anlamı ay ışığıdır. Ayhan ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde son hecesi ''han'' olan birçok isim, hem erkek hem de kız çocuklarına veriliyor. O isimlerden en popüler olanları şu şekilde sıralanabilir.

1- Perihan

2- Gülhan

3- Seyhan

4- Birhan

5- Cengizhan

6- Murathan

Ayhan İsminin Anlamı Nedir? Ayhan Ne Demek?

 Ayhan isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Parlak ay ışığı

 İkinci Anlamı: İnsanların yolunu aydınlatan lider kişilik, han, hükümdar

 Üçüncü Anlamı: Uğurlu, şanslı, bahtı açık

 Ayhan İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 9

 Sembol rengi: Siyah

 Ayhan İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Ayhan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yol gösterici, rehber.

 2- Kendi aleyhine bile olsa daima dürüstlükten yana olan

 3- Duygularını açığa vurmaktan hoşlanmayan

 4- Sözlerinde ve davranışlarında içten

 5- Yeni tanıştığı insanlara güvenmekte güçlük çeken

 Ayhan Adının Kökeni

 Han Farsça kökenli bir ek olsa da, Ayhan ismi eski Türkçe bir sözcüktür. Bu ismin kökeni Oğuz Türklerine dayanmaktadır.

 Ayhan İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Aydan

 2- Ali

 3- Nagehan

 4- Aytaç

 Ayhan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Ayhan ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi