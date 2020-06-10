AST: Aspartat Aminotransferaz nedir? AST değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Vücudun hastalıklara karşı bağışıklığında önemli bir role sahip olan karaciğer, amino asit üretimi ve fazla şekeri nişasta olarak depolama gibi özelliklere de sahiptir. Ek olarak karaciğer, vücut için büyük önem taşıyan protein ve yağların hareketi için elzem olan lipoproteinlerin üretilmesinden sorumludur. Karaciğerde hasar alması veya işlevlerini yerine getirmemesi, birçok farklı hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Bu gibi durumlarda, karaciğer hasarını veya mevcut hastalığı değerlendirmek için Aspartat Aminotransferaz (AST) testi yapılmaktadır.

AST: Aspartat Aminotransferaz nedir?

Aspartat Aminotransferaz genellikle rutin kan testlerinde yapılır. Aspartat Aminotransferaz (AST) ayrıca karaciğer tarafından üretilen ve vücuttaki birçok organda bulunan enzime verilen addır. Karaciğer başta olmak üzere kalp, beyin, böbrekler, kaslar ve kırmızı kan hücreleri adıyla anılan eritrositlerde bulunan bu protein, vücudun düzgün çalışmasını sağlayan birçok kimyasal reaksiyonu tetikler. Her zaman kan dolaşımında bulunan kandaki AST seviyesinin ölçümü, laboratuvarda yapılan Aspartate Aminotransferaz (AST) testi ile yapılır.

Vücudun en büyük iç organı olan karaciğer tarafından üretilen bir enzim olan Aspartat Aminotransferaz, düzenli şekilde kan dolaşımında yer almaktadır. SGOT olarak da bilinen Aspartate Aminotransferaz testi (AST), karaciğer hasarını tespit etmek ve birçok karaciğer hastalığını teşhis etmek için kullanılan bir biyokimyasal laboratuvar testidir. Kol damarından alınan bir kan örneği ile yapılmaktadır. Test için önceden hazırlık gerekli değildir. Tek başına klinik önemi olmayan AST, Alanin Aminotransferaz (ALT) testi ile aynı anda yapılıp değerlendirilmektedir.

AST / ALT oranı ile hesaplanan test sonucu, özellikle karaciğer hasarının değerlendirilmesinde ve karaciğer hastalıklarının sebeplerinin belirlenmesinde kullanılır. Aspartat Aminotransferaz testi, karaciğer hastalığı olan kişilerin tedaviye yanıtını ölçmek ve bazı durumlarda potansiyel toksisitesi olan ilaçların karaciğer üzerindeki etkilerini gözlemlemek için de kullanılır.

AST değeri kaç olmalı?

Koldan alınan kanla biyokimyasal test olan Aspartate Aminotransferaz testinin referans aralığı cinsiyete göre değişir. AST'nin normal değeri kadınlarda 15-42 IU / L ve erkeklerde 15-50 IU / L'dir. Yorgunluk, halsizlik, halsizlik, bulantı, kusma, kaşıntı, karın ağrısı, iştah kaybı gibi şikâyetleriniz varsa AST testi yapılması için en yakın sağlık kurumuna başvurmalısınız. Bu gibi durumlarda gecikme yaşamamanız gerekmektedir. Erken alınan tedbirler sizin için her zaman daha iyi olacaktır.

AST düşüklüğü nedenleri

Normalde kanda düşük olan düşük AST seviyeleri, çoğunlukla enfeksiyon ve akut hepatitin varlığı nedeniyle gözlenir. Düşük AST seviyesi normal kabul edilmesine rağmen, referans değerin altındaki AST seviyesi, B6 vitamini eksikliği, hamilelik, böbrek rahatsızlıkları ve üre fazlalığı gibi nedenlere bağlanabilir.

AST yüksekliği nedenleri

Bazı durumlarda, kalp ve iskelet kaslarını, nörolojik kas hastalıklarını, akut pankreatitini, kas yaralanmalarını ve ağır egzersizleri olumsuz etkileyen hastalıkların varlığı nedeniyle AST seviyesinde bir artış olabilir.

AST düşüklüğü belirtileri

AST düşüklüğüne sebep olan durumların belirtileri görülmektedir. Kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Çok fazla idrar oluşumu da belirtiler arasındadır. Böbreklerinizde herhangi bir ağrı ya da sızı hissediyorsanız yine bu durum AST düşüklüğünün sinyali olabilir.

AST yüksekliği belirtileri

AST yüksekliğinin belirtileri arasında en önemlisi tabi ki kaslarda meydana gelen rahatsızlıklardır. Kaslarınızda ya da iskelet sisteminizde her zaman olduğu gibi bir rahatlık değil de acı ya da ağrı hissediyorsanız durum kritik demektir. Derhal sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunmalısınız.