Ardıç Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Ardıç Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Ardıç yağı, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Toksik maddelerden vücudu arındırdığı da bilinir.



Ardıç Yağı Nedir?



Ardıç yağı, pek çok alanda tedavi olarak kullanılan bir yağ çeşididir. Mide problemleri, hazımsızlık, cilt problemleri gibi sorunların önüne geçer. Türkiye'de kullanımı çok yaygın değildir ancak ardıç bitkisi yetiştiriciliği az da olsa vardır. Bronşit, selülit, idrar yolu iltihapları, regl sancıları, kramp ve romatizma gibi pek çok sorunu çözmede fayda sağlamaktadır.



Ardıç Yağı Faydaları



Ardıç yağı faydaları şu şekilde sıralanabilir:



1. Vücutta bulunan iltihapların tedavisinde kullanılan bitkisel bir yağ çeşidi olarak kullanılır. Yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağırsak, böbrek, kalp ve damar hastalıklarına yol açan toksiklere karşı da korucu görev üstlendiği bilinir.

2. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara faydası olan yağdır. Sinüzit için de yararlı olan bir yağ çeşididir.

3. Ardıç yağının kanı temizlediği bilinir. Kanı mikroplardan arındırır. Kansızlığın tedavisinde kan yapıcı madde olarak kullanılır ve kan yolu ile bulaşabilen hastalıkların önüne geçer.

4. İştah açıcı ve idrarı söktürücü özellikleri vardır.

5. Ardıç yağının saç diplerine uygulandığı takdirde saça çok faydası olduğu bilinir. Saç dökülmesine ve saçları gürleştirmede de kullanılan bir yağ türüdür.

6. Kandaki şekerin miktarını düşürmede fayda sağlar. Yaraların tedavisinde kullanılır ve yaraları iyileştirmede faydası bulunur.

7. Vücutta meydana gelen ağrılara karşı faydası vardır. Romatizma gibi hastalıklarda ve eklem ağrılarında kullanılması faydalıdır. Ardıç yağı ile birlikte ağrı ve acı bulunan yerlere masaj yapmak fayda sağlar.

8. Saçların gürleşmesinde ve parlak görünmesinde yardımcı olur.



Ardıç Yağı Nasıl Kullanılır? Ardıç Yağı Kullanımı



Ardıç yağı kesme şeker üzerine 5 damla kadar damlatıldıktan sonra dil üstüne koyulur. Bu, vücuttaki yabancı maddelerin ve cildin güzelleşmesine fayda sağlar. Burun deliklerine üzerine ardıç yağı damlatılan pamuklar yerleştirildikten sonra 15 dakika kadar nefes alınır ve bu uygulama günde 1 ya da 2 defa yapılabilir. Krem ya da merhem olarak ağrıyan eklem ve kaslara da sürülebilir. 1 damla kadar ağrı üzerine damlatılması yeterli olur.



Ardıç Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Ardıç yağı, kozmetik ya da geleneksel tıpta çok yaygın olarak kullanılan bir yağ çeşididir. Ardıç yağı sabunda ve şampuanda da kullanılan bir yağdır ve çok tercih edilmektedir. Bu yağ çeşidini evde yapmak pek olası değildir. Bunun sebebi ise ardıç yağının destilasyon işlemi ile yapılmasıdır. Olgunlaşmış olan ardıç kozalakları su buharları ile damıtıldıktan sonra uçucu yağ meydana gelir. Elde edilen ardıç yağı, genellikle renksiz ve soft bir renktedir. Bazı zamanlar sarı, yeşil ya da kahverengiye benzeyen bir rengi olur. Bunların yanı sıra pek çok farklı alanda kullanıldığı da bilinir.



Ardıç Yağı Neye İyi Gelir?



Ardıç yağının iyi geldiği alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:



1. Mide rahatsızlıklarına karşı önlem aldığı bilinir. Mide spazmı ve oluşan krampların ortadan kaldırılmasında fayda sağlar. Reflü, ülser, gastrit gibi mide problemlerinin tedavisinde fayda sağlar.

2. Uykusuzluk problemlerini gidermektedir. Yatmadan önce bilek, boyun ve göğüs bölgesine masaj yapıldığı takdirde sağlıklı bir uyku elde edilir.

3. Cilt sorunlarına da iyi geldiği bilinir. Cilt bakımı sırasında tonik şeklinde kullanılır. Cildin kir ve tozlardan arındırılması, gözenek sıkılaştırılması için fayda sağlayan bir üründür.

4. Canlandırıcı ve doğallık bakımından cilde faydası vardır. Nemlendirici, cildin kirlerden arınması gibi işlemler için kullanılır.

5. Hazımsızlık ve kabızlık gibi bağırsak problemleri sonucunda meydana gelen gaz probleminde kullanılır. Su içerisine damlatılıp içildikten sonra gaz probleminin ortadan kalkmasına fayda sağlar.