Arçelik buzdolabı ünlem işareti neden çıkar, nasıl düzeltilir? Kırmızı ünlem işareti görünce ne yapılmalı?

Buzdolabı yiyecekleri soğutmak için sürekli olarak belirli bir derecede çalışmasını sürdürmektedir. Arızalanması durumunda ise içerisinde bulunan yiyeceklerin hepsinin bozulma tehlikesi oluşur. Arızalanma uyarısı veren bir buzdolabının en kısa zamanda kontrol edilmesi gerekmektedir. Buzdolabının içerisinde ısı kaybı olması durumunda çıkan ünlem işaretine dikkat edilmesi gerekmektedir.

ARÇELİK BUZDOLABI ÜNLEM İŞARETİ NEDEN ÇIKAR, NASIL DÜZELTİLİR?

Arçelik buzdolabı kullanıcıları ekranda karşılarına çıkan ünlem işaretinin hangi arızadan kaynaklandığını bilmek ve çözüme kavuşturmak isterler. Buzdolabı normalden yüksek bir sıcaklık derecesine ulaştığı zaman ekranda kırmızı bir ünlem işareti ortaya çıkar. Ekrana gelen ünlem işaretine basılı tutarak da buzdolabı ekranından ünlem işaretinin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Arçelik buzdolabında çıkan ünlem işaretinin gitmesi için yapmanız gereken işlem, kullandığınız buzdolabı ekranının dokunmatik veya tuşlu olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Yeni yiyecekleri buzdolabına koyduktan sonra veya uzun süreli bir elektrik kesintisinin yaşanması durumunda Arçelik buzdolabının ekranında ünlem işareti çıkması gibi bir durum gözlenebilir.

KIRMIZI ÜNLEM İŞARETİ GÖRÜNCE NE YAPILMALI?

Arçelik buzdolabında kırmızı ünlem işareti çıkması sorunu ile karşılaşan kişilerin hata kodunu silmek için uygulamaları gereken işlem oldukça kolaydır. Buzdolabına reset atmak yani fabrika ayarlarına döndürmek alınan hata kodunun giderilmesi için yeterli bir işlem olarak ifade edilebilir. Buzdolabında ideal ısı +4 derece olarak bilinmektedir. Bu ısı düştüğü zaman ise buzdolabının ekranında kırmızı ünlem işareti gözlemlenebilir.

Buzdolabının ekranında veya yanında bulunan tuşları kullanarak kırmızı ünlem işaretinin ekrandan gitmesini sağlamak mümkündür. Buzdolabında çıkan kırmızı ünlem işaretinin gitmesi için uyarı gelen ünlem işaretine basılı tutmak gerekmektedir. Kırmızı ünlem işaretinin görünmesi durumunda kendi imkanlarınız ile bu uyarı işaretinin ekrandan gitmesini sağlayabilirsiniz. Teknik servis ile iletişime geçmenizi gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.