Anti Ccp testi nedir? Nasıl yapılır?

Bu hastalığın teşhisinin konulması ile beraber tedavi yapılırken rahatsızlığın takip edilmesi adına ve hastalığın başka türlerden ayrıt edilmesi için kan testlerinin çok önemli olduğunu belirtmek önemlidir. Anti CPP testi ise bu yüzden tercih edilmektedir. Yapılan testlerin çıkan sonucuna bağlı olarak bu hastalığın teşhisinin koyulmasıyla birlikte bireylerde daha ileri teşhis testlerinin yapılması ve tedavi sürecinin planlanması gerekmektedir. Hastalığın mevcut bulunduğu hastalarda tedavi süresindeki başarı oranı ve hastanın ne durumda olduğunun değerlendirilmesi bakımından belli aralıklar dahilinde bu testin yapılması önemlidir.



Anti CCP testi nedir?



Anti CCP'nin açılımı; anti siklik sitrüllenmiş peptid şeklindedir. Bu test, Romatoid Artrit rahatsızlığının tanısı ve takibi için kullanılmakta olup, bu rahatsızlığa has bir kan testi şeklinde tanımlanabilir. Bu rahatsızlığın incelenmesi için çok sık bir şekilde kullanılan testlerden biri RF şeklinde kısaltılmış olan Romatoid faktörüdür.



Ancak bu faktör, bu rahatsızlığa has bir değer değildir. Bu faktör; başka romatolojik rahatsızlıklarda, karaciğer rahatsızlıklarında ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi türlü hastalıklarla da yüksek çıkan bir kan değeridir. Bundan ötürü de Romatoid Artrit teşhisi ve tedavisinde bu rahatsızlığa has Anti CCP isimli antikorun kullanılmaya başlandığını söylemek mümkün.



Nasıl yapılır?



Oldukça kolay bir şekilde incelenen bir antikor olan Anti CPP, iğne ile kolda bulunan damarlardan alınan kanla beraber yapılan testle belirlenebilmektedir. Çok kısa bir zaman içinde neticelerin alınması mümkündür. Bu test yapılmadan önce herhangi bir hazırlık söz konusu değildir. Kimi durumlarda doktor, testi yapacak kişiden belli bir süre aç kalmasını isteyebilir. Bunun adına dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda doktora danışmak önemlidir.



Bütün kan testlerinde olduğu üzere, bu testin düzeyi konusunda kullanılan bazı ilaçlar etki edebilir. Bundan sebeple devamlı kullanılan bir ilaç varsa, doktora bilgi verilmesi gerekmektedir. Kan örneğinin alınması dahilinde kanın alındığı kısımda morarma gibi problemler ile karşı karşıya kalmamak adına sağlık çalışanları tarafından verilmiş pamukla kan örneği alınan yere 10 dakikalık bir basınç uygulamak önemlidir. Kan alımı sonrasında olumsuz durumlarla karşılaşılması mümkündür. Göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi durumlarda 10 dakika dinlenmek önemlidir. Testin sonucu aynı gün çıksa da en geç bir gün içerisinde de çıkabilmektedir. Sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek hastalığın teşhisi konulacaktır.



Anti CCP testinin yapıldığı durumlar



Romatoid Artrit gibi eklem rahatsızlıklarına yönelik bulgular ile sağlık kurumlarına giden hastalar, fiziksel muayene ve tıbbi öykünün alınmasıyla beraber hastanın doktoru bazı kan testleri isteyebilir. Henüz teşhisi konulmayan ve iltihap durumu bulunan artrit hastalığı bulunan kişilerde, bulunan eklem iltihaplarının çeşidine yönelik incelemelerde en çok kullanılan kan testlerinin içerisinde Anti CCP bulunur.



Çıkan Anti CCP sonuçlarının değerlendirilmesi



Tıbbi belirtilerin Romatoid Artrit şüphelerini arttırdığı durumlarda RF ve Anti CCP testlerinin yapılmasıyla beraber her ikisinin de pozitif çıkması, rahatsızlığın kesin teşhisinin konulması adına yeterli olacaktır. Her iki değerin de birden pozitif olması, pek çok vaziyette rahatsızlığın ileri bir seviyede olduğunu işaret etmektedir.