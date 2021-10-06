Anne sütü nasıl saklanır? Anne sütü dondurucu veya buzdolabında ne kadar süre saklanır?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kitapçık üzerinden talimatlara uygun şekilde anne sütünün saklanması gerekmektedir. Bu doğrultuda belli sıcaklık ve derece altında, dondurucu veya buzdolabında belli bir süre sütü saklamak mümkün.

Anne Sütü Nasıl Saklanır?

En çok merak edilen konular içerisinde anne sütünü nasıl saklanacak olmasıdır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan, ‘Anne sütü saklama’ talimat kitapçığı göre uygulama gerçekleştirmek gerekir. Bu doğrultuda yapılması gereken talimatlara uygun şekilde anne sütü kaplara döküldükten sonra, mutlaka üzerine tarih eklenmelidir. Yani küçük bir etki ile sütün sağıldığı gün ve tarih ile saat eklemesi yapılmalıdır. Daha sonra verilen santigrat derece ve gün sayısı üzerinden dondurucuda ya da buzdolabında saklamak mümkün.

Anne Sütü Dondurucu veya Buzdolabında Ne Kadar Süre Saklanır?

Anne sütü için dondurucu ya da buzdolabında saklama süresi farklılık gösterir. Zira ikisinin derecesi değişkenlik gösterdiği için önemli bir fark bulunur. Örneğin buzdolabında, ‘0, -4’ derecede 3 gün kadar saklanabilir. Ancak derin dondurucular üzerinden yaklaşık olarak -18 santigrat derece ile beraber ortalama 3 ay kadar saklamak mümkün. Mutlaka anne sütü içerisindeki vitamin ve minerallerin sağlıklı bir şekilde bebeğe aktarılabilmesi adına, bu sürelerin geçilmemesi çok önemlidir. Zira özellikle ilk 6 ay süreyle anne sütü bebekler için büyük bir öneme sahiptir.

Anne Sütünü Saklama Yöntemleri

Anne sütünü saklamak için değerlendirecek belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle yukarıda verildiği gibi buzdolabı ya da derin dondurucu yaygın şekilde kullanılmaktadır. Tabii Sağlık Bakanlığı kapsamında dereceler farklı olduğu için, mutlaka sürelere çok dikkat etmek gerekir. Bunların dışında ayrıca oda sıcaklığında belli bir süreye kadar anne sütü sağlıklı ve steril bir kap içerisinde saklanabiliyor. Ancak bu süre ise sadece 3 saat kadar sürmektedir.