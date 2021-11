Anime Karakter İsimleri Ve Anlamları - En Güzeli, İyi, Havalı İle Etkileyici Kadın Ve Erkek Anime İsimleri

Anime, Japonya'da başlayan ve daha sonra dünyanın farklı yerlerine ilerleyen bir animasyon türüdür.

Anime Kız ve Erkek İsimleri

Ghost in the Shell, Violet Evergarden ve A Place Beyond the Universe gibi animeler, animenin özüne inmektedir. İngilizce 'animasyon' kelimesinden türetilen anime terimi, stili veya kökeni ne olursa olsun tüm animasyonlu çalışmaları tanımlamak için kullanılır. Irk, geleneksel geçmiş, sosyoekonomik durum ve hatta yaştan bağımsız olarak, bu zengin ve büyüleyici sanat formu, ilginç bir anlatı, yıldırım eylemi, zorlayıcı karakterler, estetik görüntüler, ilişki ve topluluk değerlerini güçlendiren insani duyguları betimler.

Grafik sanatı, karakterizasyon, sinematografi ve diğer yaratıcı yöntemlerin nadir bir kombinasyonu olan anime türleri tipik olarak sihir, macera, romantizm, doğaüstü unsurlar, Sıradan yaşamın sert gerçeklerinden kolay bir kaçış sunan bilimsel, fantezi, komedi ve aksiyon türündedir. Çekici, zeki veya basitçe ürkütücü, güçlü kadın karakterler, anime erkekleri kadar büyüleyicidir. Bizlere büyülü bir dünyanın kapılarını açarken, aynı zamanda kimi animeler bize bizi anlatır.

Anime kız ve erkek isimleri bizlere ilham verir. Aksiyon dolu parçalarda veya sanatsal parçalarda yer alan bu yaygın anime kız ve erkek isimleri dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Kadın anime karakterlerinin isimleri, sevimli vampirlerin veya sevimli genç kızların vahşi doğasını betimleyen güçlü, sevimli veya belirgin şekilde şıktır.

En Güzel Anime Karakter İsimleri ve Anlamları

Japon animeleri, dizilerinde başrol oynayan birçok güçlü kadın ve erkek karaktere sahiptir. İşte anime tarihinin seveceğiniz en güzel isimler;

Anime Kız İsimleri

Akeno: Parlak Parlayan Alan,

Asami: "Kenevir" Veya "Gelecek",

Hikari: Işık,

Haruka: Uzak,

Misaki: Güzel Çiçek,

Rei: Güzel,

Sora: Gökyüzü,

Latifa: Nazik.

Anime Erkek İsimleri

Etsuko: Mutlu Çocuk,

Fujiko: Wisteria Çocuğu,

Hideko: Mükemmel Çocuk,

Ichigo: Çilek,

Kazuko: Huzurlu,

Yuki: Kar, Karşı Bir Gün,

Moriko: Orman,

Naru: Olmak.

En İyi Anime Karakter İsimleri ve Anlamları

Aşağıda verilen isimler Anime'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu isimler, basit ama iyi anlamlı isimler isteyen insanlar için uygundur.

Anime Kız İsimleri

Mizuki: Güzel Ay,

Naomi: Hoş Olan,

Usagi: Tavşan,

Sakura: Kiraz Çiçeği,

Reiko: Minnettar,

Shizuka: Yaz Ayının Güzel Kokusu,

Masami: Güzelleşmek,

Arata: Yeni, Taze.

Anime Erkek İsimleri

Natsuki: Yeşil Sebzeler,

Noriko: Güzel Ve Esrarengiz,

Raynare: Nasiyat,

Zyunko: Gerçek,

Yoshiko: Erdemli,

Revy: İyi Kalpli, Altın Kalpli,

Yasuke: Değerli,

Ayaka: Canlı.

En Havalı Anime Karakter İsimleri ve Anlamları

Her zaman havalı duracak isimler;

Anime Kız İsimleri

Asuka: Hoş Koku,

Saki: Umut,

Rika: Hükümdar,

Minori: Gerçek,

Michiko: Bilge,

Hana: Koyu Kırmızı,

Aiko: Sevilen,

Makato: Güçlü.

Anime Erkek İsimleri

Kasuke: Talip,

Isamu: Cesur,

Kaede: Akçaağaç,

Tsubasa: Kanat, Kanatlar,

Utsumi: Gökyüzü,

Rin: Onurlu,

Hoshi: Yıldız,

Mamoru: Asil.

En Etkileyici Anime Karakter İsimleri ve Anlamları

En etkileyici anlamlara sahip anime kız isimleri arasından seçiminizi yapmak istiyorsanız, işte sizin için başka bir liste;

Anime Kız İsimleri

Ami: Sevgili,

Aletta: Kanatlı, Kanatlı Melek,

Chiyo: Bin Parıltı,

Himari: Bilinmezlik,

Kaoru: Korkulacak Kişi,

Hinata: Güneşli gün,

Nagisa: Su Kenarı, Kumsal,

Kiyomi: Saf Güzzellik.

Anime Erkek İsimleri

Akito: Parlak Kişi,

Daiki: Asil, Harika,

Haruhi: Barahın Gücü,

İzumi: Çeşme, Aşk Çeşmesi,

Junko: İtaatkar,

Motoko: Yetenekli,

Kaori: Korku,

Riko: Geleceğin Çocuğu.