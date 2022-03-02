Andropoz belirtileri nelerdir, kaç yaşında başlar? Andropoz tedavisi ve dikkat edilmesi gerekenler

Erkeklerde testosteron testislerde üretilen bir hormondur. Seks dürtünüzü beslemekten daha fazlasını yapar. Aynı zamanda ergenlik dönemindeki değişiklikleri tetikler, zihinsel ve fiziksel enerjinizi besler, kas kütlenizi korur, savaş ya da kaç tepkinizi düzenler ve diğer önemli evrimsel özellikleri düzenler.

Andropoz, kadın menopozundan birkaç yönden farklıdır. Birincisi, tüm erkekler bunu deneyimlemez. Bir diğeri için, üreme organlarınızın tamamen kapanmasını içermez. Bununla birlikte, düşük hormon seviyelerinizin bir sonucu olarak cinsel komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Andropoz kaç yaşında başlar?

Andropoz, 50 yaş ve üstü erkeklerde testosteron üretiminde bir düşüşü içerir. Genellikle hipogonadizm ile ilişkilidir. Her iki koşul da düşük testosteron seviyeleri ve benzer semptomları içerir.

Andropoz belirtileri nelerdir?

Andropoz, fiziksel, cinsel ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Genellikle yaşlandıkça daha da kötüleşirler. Şunları içerebilirler:

Düşük enerji

Depresyon veya üzüntü

Azalmış motivasyon

Düşük özgüven

Konsantrasyon zorluğu

Uykusuzluk veya uyku zorluğu

Artan vücut yağı

Azalmış kas kütlesi ve fiziksel zayıflık duyguları

Jinekomasti veya meme gelişimi

Azalmış kemik yoğunluğu

Erektil disfonksiyon

Düşük libido

Kısırlık

Ayrıca şişmiş veya hassas göğüsler, testis boyutunda azalma, vücut kıllarında kayıp veya sıcak basması yaşayabilirsiniz. Andropozla ilişkili düşük testosteron seviyeleri de osteoporozla ilişkilendirilmiştir. Bu, kemiklerinizin zayıf ve kırılgan hale geldiği bir durumdur. Bunlar nadir görülen semptomlardır. Genellikle menopoza giren kadınlarla aynı yaştaki erkekleri etkilerler.

Andropoz tedavisi

Erkek menopoz semptomları için en yaygın tedavi türü, daha sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmaktır. Örneğin, doktorunuz size şunları önerebilir:

Sağlıklı diyetle beslenmek

Düzenli egzersiz yapmak

Yeterli uyku almak

Stresi azaltmak

Bu yaşam tarzı alışkanlıkları tüm erkeklere fayda sağlayabilir. Bu alışkanlıkları benimsedikten sonra, erkek menopoz semptomları yaşayan erkekler genel sağlıklarında çarpıcı bir değişiklik görebilirler.