Andropoz belirtileri nelerdir, kaç yaşında başlar? Andropoz tedavisi ve dikkat edilmesi gerekenler
Erkeklerde menopoz 'andropoz' olarak adlandırılır. Erkeklik hormonu seviyelerindeki yaşa bağlı değişiklikleri tanımlar. Aynı semptom grubu, testosteron eksikliği, androjen eksikliği ve geç başlangıçlı hipogonadizm olarak da bilinir. Peki, andropoz belirtileri nelerdir, kaç yaşında başlar? İşte, andropoz hakkında merak edilenler...
Erkeklerde testosteron testislerde üretilen bir hormondur. Seks dürtünüzü beslemekten daha fazlasını yapar. Aynı zamanda ergenlik dönemindeki değişiklikleri tetikler, zihinsel ve fiziksel enerjinizi besler, kas kütlenizi korur, savaş ya da kaç tepkinizi düzenler ve diğer önemli evrimsel özellikleri düzenler.
Andropoz, kadın menopozundan birkaç yönden farklıdır. Birincisi, tüm erkekler bunu deneyimlemez. Bir diğeri için, üreme organlarınızın tamamen kapanmasını içermez. Bununla birlikte, düşük hormon seviyelerinizin bir sonucu olarak cinsel komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Andropoz, 50 yaş ve üstü erkeklerde testosteron üretiminde bir düşüşü içerir. Genellikle hipogonadizm ile ilişkilidir. Her iki koşul da düşük testosteron seviyeleri ve benzer semptomları içerir.
Andropoz belirtileri nelerdir?
Andropoz, fiziksel, cinsel ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Genellikle yaşlandıkça daha da kötüleşirler. Şunları içerebilirler:
- Düşük enerji
- Depresyon veya üzüntü
- Azalmış motivasyon
- Düşük özgüven
- Konsantrasyon zorluğu
- Uykusuzluk veya uyku zorluğu
- Artan vücut yağı
- Azalmış kas kütlesi ve fiziksel zayıflık duyguları
- Jinekomasti veya meme gelişimi
- Azalmış kemik yoğunluğu
- Erektil disfonksiyon
- Düşük libido
- Kısırlık
Ayrıca şişmiş veya hassas göğüsler, testis boyutunda azalma, vücut kıllarında kayıp veya sıcak basması yaşayabilirsiniz. Andropozla ilişkili düşük testosteron seviyeleri de osteoporozla ilişkilendirilmiştir. Bu, kemiklerinizin zayıf ve kırılgan hale geldiği bir durumdur. Bunlar nadir görülen semptomlardır. Genellikle menopoza giren kadınlarla aynı yaştaki erkekleri etkilerler.
Erkek menopoz semptomları için en yaygın tedavi türü, daha sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmaktır. Örneğin, doktorunuz size şunları önerebilir:
- Sağlıklı diyetle beslenmek
- Düzenli egzersiz yapmak
- Yeterli uyku almak
- Stresi azaltmak
Bu yaşam tarzı alışkanlıkları tüm erkeklere fayda sağlayabilir. Bu alışkanlıkları benimsedikten sonra, erkek menopoz semptomları yaşayan erkekler genel sağlıklarında çarpıcı bir değişiklik görebilirler.