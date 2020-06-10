Amilaz enzimi nedir? Amilaz değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

İnsan vücudunda belirli bir seviyede olması gereken amilaz enziminin yükselmesi ya da düşmesi, sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle sürekli ve düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Amilaz enzimi nedir?

Amilaz enzimi, sindirim sistemindeki nişasta ve karbonhidratların sindiriminde rol oynayan enzimdir. Amilaz enzimi çoğunlukla tükürük bezlerinde ve pankreasta bulunur. İnce bağırsak, plasenta ve yumurtalıklarda da az miktarda bulunur.

Karbonhidratların daha küçük parçalara ayrılmasını sağlayan amilaz sindirim enzimidir. Pankreasta üretim ile salgılanan amilaz enziminin yanı sıra, tükürük bezlerinden başka bir form olan alfa amilaz da salgılanır. Bu yönde yapılan kan testi ile amilaz enziminin referans aralığında olup olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre, pankreasta oluşabilecek olası problemler düşüklüğü veya yüksekliği ile anlaşılabilir.

Genel olarak, amilaz enzimi hem bir kan testi hem de bir idrar testi ile anlaşılabilir. Bununla birlikte, daha kesin sonuçlar elde etmek için, referans aralığına hemoglobin eklenir ve kan sayımı ile bir karşılaştırma yapılır. Amilaz seviyesini etkileyen birçok farklı faktör vardır. Olası sorunlar karşısında, pankreas için kan testleri ile birlikte tanı ve analiz yapılmaktadır.

Amilaz değeri kaç olmalı?

Amilaz enzimi normal aralıkta olmalıdır. Normal olarak kabul edilen amilaz enzim değeri, insan vücudunun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir. Amilaz enzimi değer aralığını belirlemek için kan ve idrar testleri yapılır. Kan ve idrar testlerindeki amilaz enziminin normal değerleri yaşlara göre listelenirse:

30 günlük bebeklerde 0-6 u / l,

30-182 günlük bebeklerde 1-17 u / l,

183-365 günlük bebeklerde 6-44 u / l,

1-3 yaş arası çocuklarda 8-79 u / l,

4-17 yaş arası bireylerde 21-110 u / l,

17 yaş üstü bireylerde 26-102 u / l.

Amilaz düşüklüğü nedenleri

Düşük amilaz enzimi, karbonhidrat ve nişasta sindiriminde sorunlara neden olur. Amilaz enziminin yetersizliği sebebi ile vücut karbonhidrat içeren gıdaları tamamen sindirmez. Düşük amilaz enzimi çok nadirdir. Düşük amilaz enziminin nedenleri:

Amilazın üretilmesini sağlayan pankreas ve tükürük bezlerinin çalışmasını azaltan ilaçların kullanılması,

Pankreas ve tükürük bezlerinde, tek başına veya aynı anda amilaz enzimi üretiminin azalmasıdır.

Amilaz yüksekliği nedenleri

Amilaz enziminin yükselmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler:

- Enzim üretimini arttırmak için pankreası uyaran ilaçların kullanımı,

- Pankreas kanalı kaslarının disfonksiyonu,

- Kronik pankreatit, tükürük bezi, pankreas ve safra taşı oluşumu,

- Mide veya bağırsağın delinmesi,

- Bağırsaklarda tıkanıklık,

- Hamilelik,

- Böbrek nakli,

- Pankreas, tükürük bezi, yumurtalık, prostat, farenks ve akciğerde tümör oluşumu,

- Obezite rahatsızlığı,

- Karaciğer yağının çok yüksek olduğunu gösteren trigliserit seviyesi,

- Alkol tüketimi,

- Safra kesesi iltihabı ve safra taşı oluşumu,

- Diyabetin varlığı,

- Bazı ektopik durumlar.

Bütün bunlar amilaz enzim değerinin normal değerden yüksek olmasına neden olur. Testlerde amilaz enzimi yüksekse, bu hastalıkların varlığından şüphelenerek gerekli testler yapılır. Tedaviye amilaz enzim yüksekliğinin nedeni belirlenerek başlatılır.

Amilaz düşüklüğü belirtileri

Amilaz enziminin düşük olması durumunda sindirim konusunda sorun yaşamaya başlayacaksınız. Özellikle pankreas ve tükürük bezlerinin düzgün çalışmadığına işaret eden amilaz enzimi düşüklüğü, takip edilmesi gereken önemli bir konudur.

Amilaz yüksekliği belirtileri

Amilaz enzimi yüksekliği pankreas iltihabı sebebi ile oluşmuyorsa genel olarak yükseklik belirtisi görülmeyecektir. Eğer pankreas iltihabı ile amilaz enzimi yükseliyorsa mide bulantısı ve sürekli su içme isteği belirtileri görülecektir.