Amerikan futbolu nasıl oynanır, takımlar kaç kişiden oluşur? Amerikan Futbolu hakkında kısa bilgiler..

Amerikan Futbolu oldukça sert bir spor dalıdır. Bu sporun seveni de oldukça fazladır. Özellikle Amerika'da oldukça popülerdir. Ülkemizde çok yaygın değildir. Bu nedenle meraklıları Amerikan Futbolu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapmaktadır.

Amerikan Futbolu Nasıl Oynanır?

Amerikan Futbolundaki amaç diğer takım oyunlarında olduğu gibi rakip takımdan daha yüksek puan elde etmektir. 1. ve 3. çeyreğin ardından 2 dakikalık ara verilir. 2. çeyrek devre arası demektir ve 12 dakikalık ara verilmektedir. Toplamda ise 3 defa ara verilmektedir. Devre arasından sonra oyun başlarken, başlama vuruşunun yapılması gerekmektedir.

Topa sahip olan takım hücum takımıdır. Diğer takım ise savunma takımı olarak isimlendirilir. Bu oyunda top oyunda değilken sürenin durdurulması gerekmektedir. Başlama vuruşu 30 yardalık bölümde yapılmaktadır. Takımların her yarda için 4 hakkı bulunmaktadır. Bu dört hak içerisinde takımların topu rakip sahaya ulaştırması gerekir. Bunu yapamadıkları zaman top karşı takıma geçer.

Amerikan Futbolunda Takımlar Kaç Kişiden Oluşur?

Her takımın başlangıçta 15 tane oyuncusu vardır. Hakemin atışı ile hangi takımın başlama vuruşunu yapacağı belirlenmektedir. Hücum takımı kendi sahasının 35. yarda bölümünde başlama vuruşunu gerçekleştirmektedir.

Rakip takım oyuncularından biri topu yakalamayı başarırsa topu rakip sahaya sürebilir. Bunun dışında dizini yere koyup 20. yardadan hücum başlatabilir. Top ile birlikte rakip takımın sayı bölgesine girildiği zaman 6 sayı elde edilmektedir.

Amerikan Futbolu Hakkında Kısa Bilgiler

Amerikan Futbolu, bir İngiliz sporu olan Rugbden esinlenilerek geliştirilmiştir. Bu oyun 1880 yılına kadar American Rugby ismi ile anılmaktaydı. Bu yılın ardından Walter Camp isimli bir oyuncu bir takım yeni kurallar önermiştir. Bu kural önerileri kabul edildikten sonra oyun Amerikan Futbolu ismi ile anılmaya başlamıştır. Bu nedenle Walter Camp, Amerikan Futbolunun babası olarak isimlendirilmiştir. Amerikan Futbolunda kullanılan toğun özel bir şekli bulunmaktadır.