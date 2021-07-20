Altan isminin anlamı nedir? Altan ne demek? Altan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Altan ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Yalnızca erkek çocukları için kullanılır. Altan isminin birden fazla anlamı bulunmakta ve bunların başında sultan ve padişah gelmektedir.

Altan İsminin Anlamı Nedir? Altan Ne Demek?

Türkiye’de yaklaşık olarak 250 binden fazla kişi tarafından kullanılan Altan ismi kızıl tan, hakan, sultan ve padişah anlamlarına gelmektedir.

Altan İsminin Özellikleri

Liderlik vasıfları ön plandadır. Yazmayı ve yeni bilgiler edinmek için okumayı çok severler. Hayatı hızlı ve doruklarına kadar yaşamaya bayılırlar. Aşk insanı olarak bilinirler ve eşlerine oldukça sadıktırlar.

Altan İsminin Analizi

Altan ismi 5 harften oluşmakta ve ismin analizi şöyledir:

A: Atılgan ve enerjik yapısı vardır. Olayları anlama konusunda uzmandır.

L: Sanatsal yönden oldukça başarılıdır ve yetenekli yönleri vardır.

T: Duygularını dışa vurma konusunda oldukça zorlanır.

A: Atılgan ve enerjik yapısı vardır. Olayları anlama konusunda uzmandır.

N: Sağduyulu bir yapıya sahiptir ve sevecen yapısı bulunmaktadır.

Altan Adının Kökeni

Altan adının kökeni Türkçedir.

Altan İsminin Yanına Yakışan İsimler

Altan isminin yanına yakışan kız isimleri; Altınbaşak, Altınbike.

Altan isminin yanına yakışan erkek isimleri; Altay, Altaner, Altaş, Altınay, Altınbay, Alten, Altav.

Altan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.