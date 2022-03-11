ALS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? ALS hastalığı nedenleri ve tedavisi
Amyotrofik lateral skleroz veya ALS hastalığı, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek kas kontrolünün kaybına neden olan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. ALS hastalığı nedeni tam olarak bilinmemesinin yanında bazı vakalar kalıtsal olabilir. Peki, ALS hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl teşhis edilir? İşte ALS hastalığı tedavisi ve merak edilenler...
ALS hastalığı genellikle kas seğirmesi ve bir uzuvda güçsüzlük veya geveleyerek konuşma ile başlar. Sonunda ALS, hareket etmek, konuşmak, yemek yemek ve nefes almak için gereken kasların kontrolünü etkiler. İşte ALS hastalığı belirtileri, teeşhisi ve tedavisi ile ilgili detaylar...
ALS hastalığı belirtileri nelerdir?
ALS hastalığı belirti ve semptomları , hangi nöronların etkilendiğine bağlı olarak kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Genellikle zamanla yayılan ve kötüleşen kas güçsüzlüğü ile başlar. İşaretler ve semptomlar şunları içerebilir:
- Yürüme veya normal günlük aktiviteleri yapma zorluğu
- Bacaklarınızda, ayaklarınızda veya ayak bileklerinizde zayıflık
- El kaslarının zayıflığı
- Bulanık konuşma veya yutma güçlüğü
- Kollarınızda, omuzlarınızda ve dilinizde kas krampları ve seğirme
- Uygunsuz ağlama, gülme veya esneme
- Bilişsel ve davranışsal değişiklikler
ALS genellikle eller, ayaklar veya uzuvlarda başlar ve daha sonra vücudunuzun diğer bölgelerine yayılır. Hastalık ilerledikçe ve sinir hücreleri yok edildiğinde kaslarınız zayıflar. Bu sonuçta çiğnemeyi, yutmayı, konuşmayı ve nefes almayı etkiler.
ALS'nin erken evrelerinde genellikle ağrı yoktur ve sonraki evrelerde ağrı nadirdir. ALS genellikle mesane kontrolünüzü veya duyularınızı etkilemez.
ALS hastalığı neden olur?
ALS hastalığı, yürüme ve konuşma gibi istemli kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkiler (motor nöronlar). ALS , motor nöronların yavaş yavaş bozulmasına ve ardından ölmesine neden olur. Motor nöronlar beyinden omuriliğe ve vücuttaki kaslara kadar uzanır. Motor nöronlar hasar gördüğünde, kaslara mesaj göndermeyi durdururlar, bu nedenle kaslar çalışamaz.
ALS hastalarının %5 ila %10'u kalıtsaldır. Geri kalanının nedeni bilinmiyor.
Tedaviler, amyotrofik lateral sklerozun hasarını tersine çeviremez, ancak semptomların ilerlemesini yavaşlatabilir, komplikasyonları önleyebilir ve sizi daha rahat ve bağımsız hale getirebilir.
Bakımınızı sağlamak için birçok alanda eğitim almış sağlık uzmanlarına ihtiyacınız olabilir. Bu durum, hayatta kalma sürenizi uzatabilir ve yaşam kalitenizi artırabilir.