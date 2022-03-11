ALS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? ALS hastalığı nedenleri ve tedavisi

ALS hastalığı genellikle kas seğirmesi ve bir uzuvda güçsüzlük veya geveleyerek konuşma ile başlar. Sonunda ALS, hareket etmek, konuşmak, yemek yemek ve nefes almak için gereken kasların kontrolünü etkiler. İşte ALS hastalığı belirtileri, teeşhisi ve tedavisi ile ilgili detaylar...

ALS hastalığı belirtileri nelerdir?

ALS hastalığı belirti ve semptomları , hangi nöronların etkilendiğine bağlı olarak kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Genellikle zamanla yayılan ve kötüleşen kas güçsüzlüğü ile başlar. İşaretler ve semptomlar şunları içerebilir:

Yürüme veya normal günlük aktiviteleri yapma zorluğu

Bacaklarınızda, ayaklarınızda veya ayak bileklerinizde zayıflık

El kaslarının zayıflığı

Bulanık konuşma veya yutma güçlüğü

Kollarınızda, omuzlarınızda ve dilinizde kas krampları ve seğirme

Uygunsuz ağlama, gülme veya esneme

Bilişsel ve davranışsal değişiklikler

ALS genellikle eller, ayaklar veya uzuvlarda başlar ve daha sonra vücudunuzun diğer bölgelerine yayılır. Hastalık ilerledikçe ve sinir hücreleri yok edildiğinde kaslarınız zayıflar. Bu sonuçta çiğnemeyi, yutmayı, konuşmayı ve nefes almayı etkiler.

ALS'nin erken evrelerinde genellikle ağrı yoktur ve sonraki evrelerde ağrı nadirdir. ALS genellikle mesane kontrolünüzü veya duyularınızı etkilemez.

ALS hastalığı neden olur?

ALS hastalığı, yürüme ve konuşma gibi istemli kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkiler (motor nöronlar). ALS , motor nöronların yavaş yavaş bozulmasına ve ardından ölmesine neden olur. Motor nöronlar beyinden omuriliğe ve vücuttaki kaslara kadar uzanır. Motor nöronlar hasar gördüğünde, kaslara mesaj göndermeyi durdururlar, bu nedenle kaslar çalışamaz.

ALS hastalarının %5 ila %10'u kalıtsaldır. Geri kalanının nedeni bilinmiyor.

ALS hastalığı tedavisi

Tedaviler, amyotrofik lateral sklerozun hasarını tersine çeviremez, ancak semptomların ilerlemesini yavaşlatabilir, komplikasyonları önleyebilir ve sizi daha rahat ve bağımsız hale getirebilir.

Bakımınızı sağlamak için birçok alanda eğitim almış sağlık uzmanlarına ihtiyacınız olabilir. Bu durum, hayatta kalma sürenizi uzatabilir ve yaşam kalitenizi artırabilir.