Akıllı mercekler insanların uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Katarakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştiriliyor. Op. Dr. Erhan Dilek, "Akıllı mercek daha çok katarakt olan hastalar tercih ediyor. Bununla birlikte uzak ve yakın gözlük takmak istemeyen özellikle 45 yaş üstü kişilerde de akıllı mercek tercih edilmeye başladı. Operasyon bir göz için 5-10 dakika sürüyor. İki göz aynı anda yapılmamaktadır. Operasyondan sonra hasta hayatına kaldığı yerden gözlüksüz bir şekilde devam edebiliyor" dedi.

Mercek ömürlük ve kalıcı

Op. Dr. Erhan Dilek, hastanın gözlüksüz olarak hem uzağı hem yakın ve orta seviyeyi net olarak görebilmesinin yanı sıra, "Uygulama ömürlük kalıcı" derken, "Numara değişikliği kolay kolay beklenmez. Katarakt olmadan da yapabilirsiniz" dedi. Dilek, "Akıllı mercek sayesinde katarakt oluşumundan kurtulabilir, kataraktın neden olduğu görme azlığı stresinden de kurtulmuş olursunuz. Gözlüksüz olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırır" diye konuştu.

Dilek, akıllı mercek ameliyatını katarakt gelişmeden 45 yaş sonrası için tavsiye ettiklerini vurgularken, "Onun dışında daha genç kişiler için çok yüksek numarası nedeniyle eximer laser ameliyatı yapılamayan hastalar için de iyi bir tercihtir. Bununla birlikte akıllı merceği daha çok kataraktlı ve gözlük takmak istemeyen kişiler tercih etmektedir. Ayrıca katarakt olmayan hastalarda özellikle 45-50 yaş civarında artı numarası olan ya da astigmat numarası olan kişilerde de akıllı merceğe duyulan ilgi artmaya başladı. Gözlük takmak istemeyenlere de öneriyoruz" dedi.

Tedavi süreci ve sonrası

Akıllı mercek operasyonunun normal katarakt ameliyatı gibi olduğunu belirten Erhan Dilek, tedavi sürecini ve sonrasını şöyle anlattı: "Operasyon normal katarakt ameliyatı gibi. Gözümüzün içindeki doğal mercek çıkarılıp yerine trifokal lens denen akıllı mercekler konuluyor. Yani çok odaklı yakını, uzağı ve orta seviyeyi gösteren akıllı mercekler konarak hastanın net görmesi sağlanıyor. Bir göz için operasyon 5-10 dakika sürmektedir. İki göz olacaklar için ise aralarında bir gün ya da tercihe göre bir hafta ara verilerek yapılmaktadır. Aynı anda iki göz yapılmamaktadır. Sonrasında katarakt tedavisindeki gibi damla tedavisi uygulanıyor. Hayattan koparacak bir durum söz konusu değil. Üç beş gün kadar su değdirmeme durumu dışında bir sıkıntı yok. Hastalar, normal hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmektedirler."

Göz kapağı estetiği

Akıllı merceğin dışında göz kapağı estetiğiyle ilgili de detaylı bilgi veren Op.Dr.Erhan Dilek, "Yapmış olduğumuz göz kapağı estetiğiyle, yorgun, mutsuz, yaşlı, cansız görüntü ortadan kalkıyor. Hasta olduğu yaştan daha genç, enerjik, canlı ve mutlu bir görüntüye kavuşuyor" dedi. Yaş ilerledikçe göz kapağında sarkmaların olduğunu belirten Dilek, "Göz kapağı düşüklüğü çocukluktan, doğuştan ya da sonradan da olabiliyor. Özellikle yaş ilerledikçe göz kapağında sarkmalar meydan geliyor. 45 yaşından sonra bir çoğumuz bunu yaşıyor" dedi.

Göz altı torbalarına son

Göz kapağı operasyonlarıyla daha genç görünmenin mümkün olduğunu belirten Erhan Dilek şöyle konuştu: "Genelde 45 yaşından sonra birçoğumuzun üst kapağında düşmeler yaşanıyor. Alt kapakta da torbalanma yapıyor ya da fazla cilt yapıyor. İkisi aynı anda da olabiliyor. Çok erken yaşlarda da yaşanabiliyor. Torbaları alarak, üst kapağı kaldırarak hastalarımızı kendi yaşlarından daha da gençleştiriyoruz. Cilt sarkmaları, şişlikler, fazla ciltler, torbalar insanları yorgun, mutsuz, üzgün ve yaşlı gösteriyor. Bu operasyonla bu sorunları ortadan kaldırıyoruz. Bununla birlikte kişileri iyi değerlendirmek gerekir. Bazılarının kaş düşüklüğü ve bununla birlikte üst, alt göz kapağı da kötü durumda olabiliyor. Bu durumdaki kişilerde kaşı da toparlamak lazım. Kaş kaldırma operasyonunda birkaç yöntem var. Ya kaşın üstünden direkt bir kesi yapılıp o bölgeden fazla dokunun çıkarılmasıyla kaş kaldırma yapılabilir. Ya da şakak bölgesinden şakak germe yöntemiyle kaşın dış kısmı kaldırılıyor. Onun dışında badem göz isteyenlerde de gözü büyük olanlarda alt kapağı biraz yukarı çekip biraz kısaltaraktan üst ve alt kapak arasındaki açıklığın bir badem şeklini almasını sağlıyoruz. Hastanın beklentilerine göre hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım."

Her yaşta yapılabilir

"Doğuştan olan göz kapağı düşüklüğünü bir an önce yapmak lazım. En geç üç yaşına kadar yapılmalıdır" diyen Op. Dr. Erhan Dilek, "Çünkü bir göz kapalıysa tembel kalacaktır. Göz tembelliğine neden olmaktadır. Tembel kalmaması için de bir an önce gözü tedavi etmek lazım. 1-3 yaş arası yapılabilir. Göz kapağı estetiği ise her yaşta yapılabilir. Bununla birlikte iki kez üst üste operasyon yapmak mümkün" dedi.