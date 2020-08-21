AkÄ±llÄ± mercekler insanlarÄ±n uzaÄŸÄ±, yakÄ±nÄ± ve orta mesafeleri gÃ¶rmeyi saÄŸlayan gÃ¶zlÃ¼k ihtiyacÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor. Katarakt ameliyatÄ± sonrasÄ± saydamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitiren gÃ¶z merceÄŸinin yerine operasyonla mercek yerleÅŸtiriliyor. Op. Dr. Erhan Dilek, "AkÄ±llÄ± mercek daha Ã§ok katarakt olan hastalar tercih ediyor. Bununla birlikte uzak ve yakÄ±n gÃ¶zlÃ¼k takmak istemeyen Ã¶zellikle 45 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerde de akÄ±llÄ± mercek tercih edilmeye baÅŸladÄ±. Operasyon bir gÃ¶z iÃ§in 5-10 dakika sÃ¼rÃ¼yor. Ä°ki gÃ¶z aynÄ± anda Â yapÄ±lmamaktadÄ±r. Operasyondan sonra hasta hayatÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden gÃ¶zlÃ¼ksÃ¼z bir ÅŸekilde devam edebiliyor" dedi.

Mercek Ã¶mÃ¼rlÃ¼k ve kalÄ±cÄ±Â

Op. Dr. Erhan Dilek, hastanÄ±n gÃ¶zlÃ¼ksÃ¼z olarak hem uzaÄŸÄ± hem yakÄ±n ve orta seviyeyi net olarak gÃ¶rebilmesinin yanÄ± sÄ±ra, "Uygulama Ã¶mÃ¼rlÃ¼k kalÄ±cÄ±" derken, "Numara deÄŸiÅŸikliÄŸi kolay kolay beklenmez. Katarakt olmadan da yapabilirsiniz" dedi. Dilek, "AkÄ±llÄ± mercek sayesinde katarakt oluÅŸumundan kurtulabilir, kataraktÄ±n neden olduÄŸu gÃ¶rme azlÄ±ÄŸÄ± stresinden de kurtulmuÅŸ olursunuz. GÃ¶zlÃ¼ksÃ¼z olarak hayatÄ±nÄ±za devam edebilirsiniz. YaÅŸam kalitenizi arttÄ±rÄ±r" diye konuÅŸtu.Â

Dilek, akÄ±llÄ± mercek ameliyatÄ±nÄ± katarakt geliÅŸmeden 45 yaÅŸ sonrasÄ± iÃ§in tavsiye ettiklerini vurgularken, "Onun dÄ±ÅŸÄ±nda daha genÃ§ kiÅŸiler iÃ§in Ã§ok yÃ¼ksek numarasÄ± nedeniyle eximer laser ameliyatÄ± yapÄ±lamayan hastalar iÃ§in de iyi bir tercihtir. Bununla birlikte akÄ±llÄ± merceÄŸi daha Ã§ok kataraktlÄ± ve gÃ¶zlÃ¼k takmak istemeyen kiÅŸiler tercih etmektedir. AyrÄ±ca katarakt olmayan hastalarda Ã¶zellikle 45-50 yaÅŸ civarÄ±nda artÄ± numarasÄ± olan ya da astigmat numarasÄ± olan kiÅŸilerde de akÄ±llÄ± merceÄŸe duyulan ilgi artmaya baÅŸladÄ±. GÃ¶zlÃ¼k takmak istemeyenlere de Ã¶neriyoruz" dedi.

Tedavi sÃ¼reci ve sonrasÄ±

AkÄ±llÄ± mercek operasyonunun normal katarakt ameliyatÄ± gibi olduÄŸunu belirten Erhan Dilek, tedavi sÃ¼recini ve sonrasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Operasyon normal katarakt ameliyatÄ± gibi. GÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n iÃ§indeki doÄŸal mercek Ã§Ä±karÄ±lÄ±p yerine trifokal lens denen akÄ±llÄ± mercekler konuluyor. Yani Ã§ok odaklÄ± yakÄ±nÄ±, uzaÄŸÄ± ve orta seviyeyi gÃ¶steren akÄ±llÄ± mercekler konarak hastanÄ±n net gÃ¶rmesi saÄŸlanÄ±yor. Bir gÃ¶z iÃ§in operasyon 5-10 dakika sÃ¼rmektedir. Ä°ki gÃ¶z olacaklar iÃ§in ise aralarÄ±nda bir gÃ¼n ya da tercihe gÃ¶re bir hafta ara verilerek yapÄ±lmaktadÄ±r. AynÄ± anda iki gÃ¶z yapÄ±lmamaktadÄ±r. SonrasÄ±nda katarakt tedavisindeki gibi damla tedavisi uygulanÄ±yor. Hayattan koparacak bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil. ÃœÃ§ beÅŸ gÃ¼n kadar su deÄŸdirmeme durumu dÄ±ÅŸÄ±nda bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. Hastalar, normal hayatlarÄ±na kaldÄ±klarÄ± yerden devam edebilmektedirler."

GÃ¶z kapaÄŸÄ± estetiÄŸi

AkÄ±llÄ± merceÄŸin dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶z kapaÄŸÄ± estetiÄŸiyle ilgili de detaylÄ± bilgi veren Op.Dr.Erhan Dilek, "YapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz gÃ¶z kapaÄŸÄ± estetiÄŸiyle, yorgun, mutsuz, yaÅŸlÄ±, cansÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortadan kalkÄ±yor. Hasta olduÄŸu yaÅŸtan daha genÃ§, enerjik, canlÄ± ve mutlu bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye kavuÅŸuyor" dedi. YaÅŸ ilerledikÃ§e gÃ¶z kapaÄŸÄ±nda sarkmalarÄ±n olduÄŸunu belirten Dilek, "GÃ¶z kapaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ocukluktan, doÄŸuÅŸtan ya da sonradan da olabiliyor. Ã–zellikle yaÅŸ ilerledikÃ§e gÃ¶z kapaÄŸÄ±nda sarkmalar meydan geliyor. 45 yaÅŸÄ±ndan sonra bir Ã§oÄŸumuz bunu yaÅŸÄ±yor" dedi.

GÃ¶z altÄ± torbalarÄ±na son

GÃ¶z kapaÄŸÄ± operasyonlarÄ±yla daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmenin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu belirten Erhan Dilek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Genelde 45 yaÅŸÄ±ndan sonra birÃ§oÄŸumuzun Ã¼st kapaÄŸÄ±nda dÃ¼ÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor. Alt kapakta da torbalanma yapÄ±yor ya da fazla cilt yapÄ±yor. Ä°kisi aynÄ± anda da olabiliyor. Ã‡ok erken yaÅŸlarda da yaÅŸanabiliyor. TorbalarÄ± alarak, Ã¼st kapaÄŸÄ± kaldÄ±rarak hastalarÄ±mÄ±zÄ± kendi yaÅŸlarÄ±ndan daha da genÃ§leÅŸtiriyoruz. Cilt sarkmalarÄ±, ÅŸiÅŸlikler, fazla ciltler, torbalar insanlarÄ± yorgun, mutsuz, Ã¼zgÃ¼n ve yaÅŸlÄ± gÃ¶steriyor. Bu operasyonla bu sorunlarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yoruz. Bununla birlikte kiÅŸileri iyi deÄŸerlendirmek gerekir. BazÄ±larÄ±nÄ±n kaÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve bununla birlikte Ã¼st, alt gÃ¶z kapaÄŸÄ± da kÃ¶tÃ¼ durumda olabiliyor. Bu durumdaki kiÅŸilerde kaÅŸÄ± da toparlamak lazÄ±m. KaÅŸ kaldÄ±rma operasyonunda birkaÃ§ yÃ¶ntem var. Ya kaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼nden direkt bir kesi yapÄ±lÄ±p o bÃ¶lgeden fazla dokunun Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla kaÅŸ kaldÄ±rma yapÄ±labilir. Ya da ÅŸakak bÃ¶lgesinden ÅŸakak germe yÃ¶ntemiyle kaÅŸÄ±n dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda badem gÃ¶z isteyenlerde de gÃ¶zÃ¼ bÃ¼yÃ¼k olanlarda alt kapaÄŸÄ± biraz yukarÄ± Ã§ekip biraz kÄ±saltaraktan Ã¼st ve alt kapak arasÄ±ndaki aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±n bir badem ÅŸeklini almasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz. HastanÄ±n beklentilerine gÃ¶re hepsini bir bÃ¼tÃ¼n olarak deÄŸerlendirmek lazÄ±m."

Her yaÅŸta yapÄ±labilir

"DoÄŸuÅŸtan olan gÃ¶z kapaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bir an Ã¶nce yapmak lazÄ±m. En geÃ§ Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±na kadar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r" diyen Op. Dr. Erhan Dilek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir gÃ¶z kapalÄ±ysa tembel kalacaktÄ±r. GÃ¶z tembelliÄŸine neden olmaktadÄ±r. Tembel kalmamasÄ± iÃ§in de bir an Ã¶nce gÃ¶zÃ¼ tedavi etmek lazÄ±m. 1-3 yaÅŸ arasÄ± yapÄ±labilir. GÃ¶z kapaÄŸÄ± estetiÄŸi ise her yaÅŸta yapÄ±labilir. Bununla birlikte iki kez Ã¼st Ã¼ste operasyon yapmak mÃ¼mkÃ¼n" dedi.

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