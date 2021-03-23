Agave şurubu nedir, nasıl kullanılır? Agave şurubunun kullanım alanları

Agave, kaktüse benzeyen bir bitki türü. Köklerindeki özsuyunun damıtılmasıyla elde edilen agave şurubu da şekere göre daha tatlıdır. Bu nedenle kullanırken miktarına dikkat edilmeli. Doğal bir tatlandırıcı olan agave şurubu, tatlılarda, yemeklerde de kullanılabilir. Diyetisyen Naz Serter de agave şurubunun faydaları ve nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Agave şurubunun faydaları neler?

Kan şekerini hızlı yükselten besinler, insülin hormonunun salgılanmasını tetikleyerek kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere neden olur. Agave şurubunda glisemik indeksi düşük olduğu için bu durum görülmez. Ayrıca tatlılarda da şeker yerine tercih edilebilir.

Agave şurubu, şeker daha fazla olan aromasını kompleks meyve şekeri olan fruktozdan alır. Normal şekerin yarısı kadar kullanarak daha az kalori elde edilebilir.

Kanda bulunan yüksek şeker değeri, göbek bölgesinde yağlanma nedeniyle oluşan fazla kilo ve yüksek kan basıncıyla beraber metabolik sendrom meydana gelir. Agave şurubu ise bu riskin engellenmesine yardımcı olur.

Agave şurubu, doğal bir tatlandırıcıdır. Kimyasal olarak elde edilmez. Genellikle organik ve 41 derecenin altında ısıl işlem görür. Bu nedenle içerisindeki vitamin ve mineral değerleriyle beraber enzim değerleri de korunur.

Agave şurubu nerelerde kullanılır?

Beyaz şekerden 2 kat daha tatlı olan agave şurubu, doğal bir tatlandırıcı olarak tatlıların, yemeklere, reçellere, çay ve kahveye ilave edilerek kullanılabilir. Ancak miktarına dikkat edilmesinde fayda var. Günlük olarak da 4 çay kaşığından fazla kullanılmamalı.